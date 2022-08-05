BEKÇİLİK SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI 2022! Başarı puanları nereden öğrenilir? EGM PA Bekçilik sınav sonucu sorgulama!

Bekçilik sınav sonuçları bugünbelli oldu. EGM PA Bekçilik sınav sonuçları yapılan açıklama ile duyuruldu. Sınavı geçen adaylar bilindiği üzere daha sonra fiziki yeterlilik ve sözlü sınava girecek. Çok sayıda vatandaş arama motorlarında "Başarı puanları nereden öğrenilir?", "Bekçilik sınav sonuçları sorgulama ekranı" soru ve konu başlıklarını sorguluyor. EGM PA 2022 bekçilik sınavı sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...
Bekçilik sınav sonuçları ile ilgili heyecanlı bekleyiş sona erdi.
EGM PA 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı sonuçları, 05 Ağustos 2022 Cuma tarihinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr ile https://www.pa.edu.tr/ internet adreslerinden yayımlandı.
Bekçilik sınav sonuçları e-devlet Polis Akademisi Sınav Sonucu Sorgulama ekranından sorgulanabiliyor.
BEKÇİLİK SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
2022/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı A Kitapçığı soru ve cevapları için aşağıdaki linke tıklayınız:
https://www.pa.edu.tr/Upload/editor/files/EGM_CARSI_VE_MAHALLE_BEKCILIGI_A(1).pdf
2022/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı B Kitapçığı soru ve cevapları için aşağıdaki linke tıklayınız:
https://www.pa.edu.tr/Upload/editor/files/EGM_CARSI_VE_MAHALLE_BEKCILIGI_B(1).pdf
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