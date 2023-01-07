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‘Bekle ve gör’ Müjde diyerek duyurdular! Meteorolojiden heyecanlandıran rapor... 41 ile kar geliyor

07.01.2023 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kar ne zaman yağacak? Tüm Türkiye, 7 Ocak hava durumu raporunu takip ederken bu sorunun yanıtını araştırıyor. Meteoroloji uzmanlarından hava durumuna ilişkin peş peşe açıklamalar gelirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü de yeni hava durumu raporunu açıkladı. Şimdi bazı illerde kar yağışının hakim olması bekleniyor. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten 'Bekle ve gör' politikası uyguladıklarını söylerken Hava Forum 'Müjde' diyerek 3-4 gün sonrayı işaret etti. Prof. Dr. Orhan Şen ise önemli uyarılar yaptı.

‘Bekle ve gör’ Müjde diyerek duyurdular! Meteorolojiden heyecanlandıran rapor... 41 ile kar geliyor

'Kar ne zaman yağacak?' sorusu yurt genelindeki pek çok vatandaşın yanıt aradığı konuların başında gelirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve meteoroloji uzmanlarının yaptığı açıklamalar da dikkatle takip ediliyor. Peki, ne zaman kar yağacak? Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, yaptığı açıklamada hiçbir meteorologun tahmin yapmak istemediğini aktararak 'bekle ve gör' politikası uyguladıklarını aktardı. Hava Forum ise 'Müjde! Müjde!' diyerek yüksek basınçtan 3-4 gün sonra kurtulmaya başlayacağımızı belirtti. Öte yandan meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise İzmir, Muğla ve Antalya ilçelerindeki yağmura dikkat çekerek şimdiden sera ve tarımsal alanlarda tedbir alınması gerektiğine işaret etti. Diğer yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü de 5 günlük hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Meteoroloji'nin raporunda yer alan detaylara göre, yeni haftada hava sıcaklığı düşecek ve bazı illerde hafta sonu itibarıyla kar yağışı hakim olacak. İşte kar yağışı ile ilgili tüm detaylar...

"BEKLE VE GÖR"

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten Twitter hesabından yaptığı açıklamada hiçbir meteorologun tahmin yapmak istemediğini belirterek “Şu anda ülke genelinde hiçbir meteorolog tahmin yapmak istemiyor. Bunu basit bir dille anlatayım. Stratosfer'de yaşanan gelişmeler her güncellemede farklı çıktılar görmemize sebep oluyor. Biz de mecburen bekle ve gör politikası uyguluyoruz. Yakında modeller daha istikrarlı olur.” ifadelerini kullandı.

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"MÜJDE! 3-4 GÜN SONRA..."

Öte yandan Hava Forum’dan yapılan paylaşımda da “Müjde! Müjde! Yüksek basınçtan 3-4 gün sonra kurtulmaya başlıyoruz. Haftalardır yakamıza yapışmıştı.” denildi.

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"ŞİMDİDEN TEDBİR ALIN"

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise “Salı günü (10 Ocak) günü öğlen batı bölgelere yağış geliyor. 10-11-12 Ocak da devam edecek yağmur özellikle İzmir, Muğla, Antalya ilçelerinde ciddi sorunlara yol açabilir. Şimdiden sera ve diğer tarımsal alanlarda tedbir alınmalı.” şeklinde bir açıklama yaptı.

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METEOROLOJİDEN YENİ HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bartın, Kastamonu, Sinop, Tokat, Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olmak üzere; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Şanlıurfa, Bartın ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

İç Anadolu ile Doğu Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Yağışların, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur, iç kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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KAR YAĞIŞI BEKLENEN İLLER VE KAR YAĞIŞI BEKLENEN TARİHLER

  • Afyonkarahisar 11 Ocak - kar yağışlı
  • Ağrı 7 ve 8 Ocak - kar yağışlı, Aksaray 11 Ocak - karla karışık yağmurlu
  • Amasya 7 ve 8 Ocak - karla karışık yağmurlu
  • Ankara 11 Ocak - karla karışık yağmurlu
  • Ardahan 7, 8 ve 9 Ocak - kar yağışlı
  • Artvin 7, 8 ve 9 Ocak - kar yağışlı
  • Batman 7 Ocak - karla karışık yağmurlu
  • Bayburt 7 ve 8 Ocak - kar yağışlı
  • Bingöl 7 Ocak - kar yağışlı, Bitlis 7 Ocak - kar yağışlı
  • Bolu 7 Ocak - karla karışık yağmurlu 11 Ocak - kar yağışlı
  • Burdur 10 ve 11 Ocak - karla karışık yağmurlu
  • Çankırı 11 Ocak - kar yağışlı, Çorum 11 Ocak - karla karışık yağmurlu
  • Elazığ 7 Ocak - kar yağışlı
  • Erzincan 7 Ocak - kar yağışlı, Erzurum 7 Ocak - kar yağışlı
  • Eskişehir 11 Ocak - karla karışık yağmurlu
  • Gümüşhane 7 ve 8 Ocak - kar yağışlı
  • Hakkari 7, 8 ve 9 Ocak - kar yağışlı
  • Iğdır 7 ve 8 Ocak - kar yağışlı
  • Isparta 11 Ocak - karla karışık yağmurlu
  • Karabük 7 Ocak - Hafif kar yağışlı 11 Ocak - karla karışık yağmurlu
  • Karaman 11 Ocak - karla karışık yağmurlu
  • Kars 7 ve 8 Ocak - kar yağışlı
  • Kastamonu 7 ve 8 Ocak - hafif kar yağışlı
  • Kayseri 11 Ocak - karla karışık yağmurlu
  • Kırıkkale 11 Ocak - kar yağışlı
  • Kırşehir 11 Ocak - karla karışık yağmurlu
  • Konya 11 Ocak - kar yağışlı
  • Kütahya 11 Ocak - karla karışık yağmurlu
  • Malatya 7 Ocak - kar yağışlı
  • Muş 7 Ocak - kar yağışlı
  • Nevşehir 11 Ocak - kar yağışlı
  • Niğde 11 Ocak - kar yağışlı
  • Sivas 11 Ocak - karla karışık yağmurlu
  • Tokat 7 Ocak - karla karışık yağmurlu 8 Ocak - kar yağışlı 11 Ocak - karla karışık yağmurlu
  • Tunceli 7 Ocak - kar yağışlı
  • Van 7, 8 ve 9 Ocak - kar yağışlı
  • Yozgat 11 Ocak - karla karışık yağmurlu

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YURT GENELİNDE 7 OCAK HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AKDENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Bartın ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Tokat çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin'in kıyılarında kuvvetli yağmur iç ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, güneydoğu kesimleri ile Erzurum, Ağrı ve Ardahan çevrelerinin karla karışık Yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor.

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meteoroloji kar yağışı kar meteoroloji genel müdürlüğü

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