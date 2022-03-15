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  4. Beklediğinden dayanıklı çıktılar! ‘Putin’in ordusunun Ukrayna’dan kaçmasına sadece 10 gün kaldı’

Beklediğinden dayanıklı çıktılar! ‘Putin’in ordusunun Ukrayna’dan kaçmasına sadece 10 gün kaldı’

15.03.2022 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna ordusunun direnişi Vladimir Putin'in güçlerinin beklediğinden daha uzun sürdü. Üst düzey bir İngiliz kaynağının verdiği bilgiye göre, Rus ordusunun kıtlık tehdidi altında.

Beklediğinden dayanıklı çıktılar! ‘Putin’in ordusunun Ukrayna’dan kaçmasına sadece 10 gün kaldı’

Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna ordusunun direnişi Vladimir Putin'in güçlerinin beklediğinden daha uzun sürdü. Üst düzey bir İngiliz kaynağının verdiği bilgiye göre, Rus ordusu kıtlık tehdidi altında.

Üst düzey bir İngiliz kaynak, Ukrayna güçlerinin direnişinin Rus ordusu şaşırttığını ve "kaçmalarına" neden olduğunu ifade etti.

'İNSAN GÜCÜ VE ENERJİ TÜKENİYOR'

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve güçlerinin devam eden meydan okumasının Rusya'nın zamanının tükenmekte olduğunu gösterdiğini söyledi. “İnsan gücü ve enerji tükeniyor. Ukrayna baskıya devam ettiği sürece, limitlerine ulaşmalarına 10 ila 14 gün kaldı. İşte o zaman Ukrayna'nın direnişinin gücü, Rusya'nın saldıran gücünden daha büyük olacak.’’ dedi.

Rusya'nın Çin'den Ukrayna'yı işgali sürecinde hem askeri hem de mali yardımın yanı sıra, askerlerinin yaşadığı gıda krizi sebebiyle Çin'den hazır gıda tedariki için de yardım istediği bildirildi.

İsmi açıklanmayan bir kaynak da CNN'e, Çin'in batıyı kışkırtabileceği korkusuyla Rusya'ya silah yardımı yapmaktan endişe duyduğunu söyledi.


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Anahtar Kelimeler:
Rusya Vladimir Putin
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