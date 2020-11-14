Beklenen İstanbul depremde en riskli ilçelerin belediye başkanlarından önemli açıklamalar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, olası İstanbul depremi öncesi şehrin en riskli ilçelerini belirledi. Buna göre, depremde en çok hasar görecek ilçeler; Zeytinburnu, Küçükçekmece ve Fatih.

"286 ADET REZERV KONUT İNŞAATIMIZ DEVAM EDİYOR"

Zeytinburnu’nda 286 adet rezerv konut inşaatının devam ettiğini söyleyen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Zeytinburnu Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden bu yana Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi’yle (TOKİ) birlikte başlattığımız kentsel dönüşüm çalışmalarımız var. Zeytinburnu Merkezefendi mahallemizde de bir konsept proje çalışmalarımız devam ediyor. Yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mız tarafından Zeytinburnu’nda 286 adet rezerv konut inşaatı devam ediyor” dedi.

"BİR AN ÖNCE RİSKLİ YAPILARI DEPREME DAYANIKLI HALE GETİRMEMİZ LAZIM"

Şu an Zeytinburnu’nda toplam 1161 konut 164 iş yeriyle ilgili kentsel dönüşüm sürecinin devam ettiğini anlatan Başkan Arısoy, şunları kaydetti:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yayınlandığı raporda da yer aldığı gibi Zeytinburnu riskli ilçelerimiz arasında yer alıyor. Zeytinburnu’nda yaşayan vatandaşlarımız da bunun farkında ama kentsel dönüşümle ilgili yapılması gereken çalışmalar var. Bizler de riskli bulunan binaların maliklerine yapmaları gereken hususları hatırlatan tebligatlar gönderiyoruz. Zeytinburnu ilçemizin imar planı, ada bazlı kentsel dönüşümü teşvik eden bir plan. Biz elimizden geldiği kadar bütün hemşehrilerimize kentsel dönüşüm konusundaki haklarını hatırlatıyoruz. Hemşehrilerimden ricam ise binalarının riskli olup olmadığını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın belirlediği lisanslı kuruluşlar aracılıyla tespit ettirmeleridir. Tespit sonrası konu ilçe belediyesi olarak bize geliyor. Bizler de gereğini yapıyoruz. Bir an önce riskli yapıları depreme dayanıklı hale getirmemiz lazım. Bizler başlattığımız projeleri tamamlayıp elimizden gelenin en iyisini yapmak için buradayız.”