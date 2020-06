Beklenen oldu: The Last of Us Part 2 rekor kırdı!

The Last of Us Part 2 heyecanlı bekleyişin ardından geride bıraktığımız 19 Haziran günü piyasaya çıktı. Oyunun piyasaya çıkmasıyla birlikte heyecanlı bekleyiş yerini çeşitli tartışmalara bıraktı. Oyunun final sahnesini izleyenler ve oyunun hikayesinden memnun olmayanlar, The Last of Us Part 2'yi ve oyunun yazarı Neil Druckmann'ı eleştiri yağmuruna tuttular. Daha sonra ise bu eleştirilerin sonucunda Metascore'da 95 puan alan oyun, kullanıcı skoru tarafında 3,8'e kadar düşüş yaşadı. Fakat görünüşe göre tüm bu olumsuz hava PlayStation'ın ve Naughty Dog'ın korktuğu gibi satışlara yansımadı.

THE LAST OF US PART 2'DEN REKOR AÇILIŞ

GamesIndustry.biz The Last of Us Part 2 hakkında bir rapor yayınladı. Yayınlanan rapora göre, Birleşik Krallık genelinde en büyük açılış yapan PlayStation 4 oyunu The Last of Us Part 2 oldu. Daha önce yine bir Naughty Dog oyunu olan Uncharted 4: A Thief's End'e ait olan bu rekor, ona göre yüzde 1 oranında daha fazla satış yapan The Last of Us Part 2'nin eline geçti. Raporda dikkat çeken başla bir detay daha mevcut.