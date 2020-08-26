Bekleyiş sona erdi: Asus Zenfone 7 ve Asus Zenfone 7 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Asus Zenfone 7 aslında tanıtılmasına şaşırdığımız bir telefon değil. Zira, sızıntılar sayesinde Asus'un Asus Zenfone 7 ve Asus Zenfone 7 Pro adında iki farklı telefonun üreteceği belli olmuştu. Fakat bu telefonların özelliklerine ve hepsinden önemlisi birçok amiral gemisinden daha düşük olacağı tahmin edilen fiyatını kimse bilemiyordu. Nitekim, Asus tarafından yapılan duyuru ile Asus Zenfone 7 ve Asus Zenfone 7 Pro, tüm detaylarıyla birlikte tanıtıldı.
Asus Zenfone 7 ve Asus Zenfone 7 Pro'da; 6,67 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde 90 Hz yenileme hızına sahip bir AMOLED ekran var. 200 Hz dokunmatik örnekleme sunan bu ekran, herhangi bir çentik veya ekran deliği ise bulundurmuyor. Bunun nedeni ise Asus'un Zenfone 6 ailesinde de kullandığı döner kamera teknolojisi. Bu teknoloji sayesinde telefonun arka kameraları selfie çekilmek istendiğinde ön tarafa doğru dönüyor ve ön kamera olarak görev yapıyor. Daha sonra ise arka kamera olarak kullanılmak üzere yerine geri dönüyor. Böylece gerçek bir tam ekran deneyimi sunuluyor.
Asus Zenfone 7 ailesinin teknik özellikler tablosu ise ayrışıyor ve Pro takılı Zenfone 7 modeli isminin hakkını veren bir performans sunuyor. Asus Zenfone 7 5G destekli Snapdragon 865 işlemcisiyle gelirken, Asus Zenfone 7 Pro Qualcomm'un en yeni işlemcisi Snapdragon 865+'dan güç alıyor. Yine Zenfone 7 modeli 6 GB RAM + 128 GB dahili depolama alanına sahip ve RAM değerini 8 GB'a kadar arttırabiliyor. Fakat Zenfone 7 Pro'da 8 GB RAM + 256 GB dahili depolama alanı sunan tek bir model bulunuyor. Buna ek olarak her iki telefonda 30W hızlı şarj destekli 5000 mAh değerinde bir bataryayla geliyor.
Lafı fazla uzatmadan Asus Zenfone 7'nin kameralarına geçelim. Dediğimiz gibi döndürülebilen bir kamera teknolojisine sahip olan Zenfone 7 ve Zenfone 7 Pro'da 3 adet arka kamera var. Bu kameralar sırasıyla 64 MP ana kamera + 12 MP geniş açılı kamera + 8 MP telefoto kamera olarak görev yapıyor. Telefoto kamera 3x optik yakınlaştırma yapabiliyor. Zenfone 7 Pro'da ana kamera ve telefota kamera optik görüntü sabitleme özelliği sunuyor. Ancak Zenfone 7'nin hiçbir kamerasında şaşırtıcı bir şekilde OIS desteği yok. Ayrıca telefonlar 8K 30 fps videolar çekebiliyor.
Asus Zenfone 7'nin fiyatı yaklaşık 635 Euro olarak açıklandı. Tabi bu fiyat telefonun 6 GB RAM + 128 GB dahili depolama alanına sahip versiyonu için geçerli. Asus Zenfone 7 Pro ise 800 Euro'dan 1 Eylül'de satışa çıkacak. Asus Zenfone 7 ve Asus Zenfone 7 Pro'nun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise bilinmiyor. Bu konuda Asus Türkiye'nin açıklamalarına kulak kabartmak gerek.
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