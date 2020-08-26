Bekleyiş sona erdi: Asus Zenfone 7 ve Asus Zenfone 7 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Asus Zenfone 7 aslında tanıtılmasına şaşırdığımız bir telefon değil. Zira, sızıntılar sayesinde Asus'un Asus Zenfone 7 ve Asus Zenfone 7 Pro adında iki farklı telefonun üreteceği belli olmuştu. Fakat bu telefonların özelliklerine ve hepsinden önemlisi birçok amiral gemisinden daha düşük olacağı tahmin edilen fiyatını kimse bilemiyordu. Nitekim, Asus tarafından yapılan duyuru ile Asus Zenfone 7 ve Asus Zenfone 7 Pro, tüm detaylarıyla birlikte tanıtıldı.

ASUS ZENFONE 7 VE ASUS ZENFONE 7 PRO ÖZELLİKLERİ

Asus Zenfone 7 ve Asus Zenfone 7 Pro'da; 6,67 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde 90 Hz yenileme hızına sahip bir AMOLED ekran var. 200 Hz dokunmatik örnekleme sunan bu ekran, herhangi bir çentik veya ekran deliği ise bulundurmuyor. Bunun nedeni ise Asus'un Zenfone 6 ailesinde de kullandığı döner kamera teknolojisi. Bu teknoloji sayesinde telefonun arka kameraları selfie çekilmek istendiğinde ön tarafa doğru dönüyor ve ön kamera olarak görev yapıyor. Daha sonra ise arka kamera olarak kullanılmak üzere yerine geri dönüyor. Böylece gerçek bir tam ekran deneyimi sunuluyor.