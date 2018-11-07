Bel ağrısı neden olur? Her ağrı bel fıtığı mıdır?

Yaşam boyunca herhangi bir dönemde ortaya çıkan bel ağrıları, günlük alışkanlıkları ve hareketliliği kısıtlayıcı etkisiyle hayat kalitesini olumsuz etkiliyor. Ağrı genellikle bel fıtığı olarak yorumlanıyor ve ameliyat korkusu nedeniyle de erken dönemde, teşhis ve tedavi olanakları göz ardı ediliyor. Oysa her ağrı bel fıtığına işaret etmiyor ve önemli bir hastalığın belirtisi olarak da ortaya çıkabiliyor. Memorial Kayseri Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Uz. Dr. Ali İpek, bel ağrıları ve nedenleri hakkında bilgi verdi.

Gençlikte bel fıtığı, ileri yaşta kireçlenme ağrı nedeni

Bel ağrıları genç yaşta daha çok bel fıtığı, ileri yaşta da “spondiloz” denilen omurgaların kireçlenmesine bağlı sorunlar şeklinde kendini göstermektedir. Kanal darlığına bağlı oluşan bel ağrılarında ise bacaklarda uyuşma ve yürüme mesafesinde azalma sorunları da ortaya çıkmaktadır. Hastalar, şiddetli ağrı ve bazen güç kaybı nedeniyle hekime başvurur. Bel ağrısının önemli nedenlerinden biri de romatizmal hastalıklardır. Bunların en sık görüleni de “ankilozan spondilit” olarak adlandırılmaktadır. Bunun yanında; enfeksiyonlar, vücutta herhangi bir organda ortaya çıkan kanserin yayılımı ya da kemik kanseri, metabolik nedenler, kırık ve iç organlardan yansıyan ağrılar en sık bel ağrısı nedenleri olarak gösterilmektedir.