Bel fıtığından ameliyatsız kurtulmak mümkün mü!

Bel ağrısı herkesin hayatı boyunca en az 1 defa başına gelebilecek olan oldukça yaygın bir sağlık sorunudur. Hemen her yaşta görülen bel ağrısının en sık sebebi her zaman kas problemleridir. Düşünülenin aksine bel fıtığı, akut ya da kronik bel ağrısının nadir bir sebebidir. Yine bilinenin aksine beldeki herhangi bir problem, doğrudan belde bir ağrıya sebep olmadan kalçalarda, kasıklarda, uyluklarda, diz çevresinde ve bacaklarda ağrıya sebep olabilir.

‘Siyatik’ olarak da tabir edilen bel fıtığı, belden ya da kalçadan başlayıp topuğa ya da ayak parmaklarına yayılan uyuşma, karıncalanma, yanma ya da ağrı ile ortaya çıkabilir. Daha nadir olarak da etkilenen sinirin yerine bağlı olarak sadece kalçada, sadece bacakta ya da sadece ayakta şikayetler ortaya çıkar.

Özellikle orta yaşlı kişilerde akut ya da kronik bel ağrılarının en önemli nedenlerinin başında omurganın taşıyıcı eklemleri olan, tıpta “faset eklemler” olarak bilinen eklemler yer alır. Faset eklemler boyundan başlayarak kuyruk sokumuna kadar her seviyede sağda ve solda 2 tane olmak üzere yer alırlar ve omurganın ve dolayısıyla vücudun bütün yükünü taşırlar. Aynen diz eklemlerinde olduğu gibi faset eklemlerde de zamanla yıpranma, kireçlenme ve hasar meydana gelir. Bu durumda hasta sabah olan bel ağrısı, yataktan çıkmakta zorluk, kalçada ve belde tutukluk yaşar. Bazen birkaç adım atmakla ağrılar rahatlarken hasarın şiddetine bağlı olarak ağrı hiç geçmeyebilir. Akşam saatlerine doğru yorgunluğun artması ile ağrılarda şiddetlenme olabilir. Dinlenmek için yatağına giden hasta sırt üstü yatmakta zorlanır. Yatakta sağa sola dönmeye çalışırken genellikle bel ve kalça ağrısında şiddetlenme olur; hasta dönebilmek için bir yere tutunma ihtiyacı duyabilir.