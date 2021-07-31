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Bel ve boyun fıtığı ameliyatsız tedavi edilebilir mi?

31.07.2021 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toplumda sıklıkla karşılaşılan sağlık sorunlarından biri de bel ve boyun fıtığıdır. Birçok nedene bağlı olarak gelişen bu hastalığı, bel ve boyun fıtığı uzman hekimlerinin kontrol etmesi gerektiğini söyleyen Fizyoterapist Necdet Döner bel ve boyun fıtığı tedavi yöntemlerini sizler için anlattı.

Bel ve boyun fıtığı ameliyatsız tedavi edilebilir mi?

Bel fıtığı hastalığında bel omurgasını oluşturan 5 adet omurun arasında yer alan diskler hasar alması ile oluşur. Çeşitli nedenler ile kayma ya da yırtılması sonucu sinirlere baskı yapması kişide bel fıtığı kendini belli eder. Bunun haricinde bel fıtığı oluşumunda disklerin içerisinde bulunan sıvı kaybı ve yaş ilerlemesi de etkilidir. Yanlış şekilde ağır kaldırma, kontrolsüz hareketlerde bel fıtığına sebep olabilir. Kişinin ideal kilosundan fazla kiloya sahip olması bel fıtığı için zemin hazırlayabilir. Hareketsiz yaşam ve masa başı işlerde bel fıtığı için tehlikeli olabilir.

Bel fıtığı kadar sık görülen bir diğer sorun ise boyun fıtığıdır. Boyun fıtığı genellikle zorlama, travma ve kaza sonucu disklerin su içeriğini kaybetmesi sonucu oluşur. Diskler tedavi edilmeyip bozulmaya devam ettiği sürece boyun fıtığı olarak kişiye rahatsızlık verir.

AMELİYATSIZ UYGULANAN TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Bel ve boyun fıtığı tedavilerinde gelişen teknoloji sayesinde ameliyat yöntemler mevcuttur. Fıtık tedavilerinde tercih edilen ameliyatsız yöntemlerde nihai amaç fıtıklaşmış diskin yol açtığı sinir tahrişini azaltarak omurgayı korumaktır. Ameliyatsız tedavi yöntemlerinden sıklıkla tercih edilen ise manuel terapidir.

Manuel terapi ile tedavide boyun ve bel fıtığı durumları sonucu oluşan ağrı ve eklem hareketlerinin kısıtlılığı kaldırılır. Tedavide sadece el hareketleri kullanılır bu sebeple alanında uzman fizyoterapistler tarafından uygulanması oldukça önemlidir. Manuel tedavinin en büyük avantajı ise kişiye özel olarak planlandığı için soruna yönelik etkili çözümler uygulanmasıdır.

Manuel tedavi için uygun olan kişiler hekim tarafından belirlendikten sonra kişinin sorununa yönelik tedaviye başlanır. Tedavi sırasında doku ve kaslara basınçlı el hareketleri uygulanır. Manuel terapi yönteminde temel olarak yavaştan hızlıya doğru gerçekleştirilen hareketler farklı hızlarda uygulanır. Basınç uygulanan bölgelerdeki kaslarda rahatlama görülür, oluşan hasarların ortadan kaldırılması sağlanır.

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