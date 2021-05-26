Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Yolcu uçağını indirmek hakkımızdı

Basında uçağın yolunun bir savaş uçağıyla kesildiği ve "bomba tehdidi" iddiasıyla Minsk'e inmeye zorlandığı haberleri yer almıştı.

Parlamentoda milletvekillerine seslenen Lukaşenko, yolcu uçağının "bomba ihbarı nedeniyle indirildiğini" ve Mig-29 tipi savaş uçağı tarafından yolunun kesildiği haberlerinin "kesinlikle yalan" olduğunu iddia etti.

Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko, ülkesi üzerinden geçen yolcu uçağının zorla indirilerek içindeki muhalif gazeteci Roman Protasevich'in gözaltına alınmasıyla ilgili olarak ilk kez açıklama yaptı. Lukaşenko, "Yolcu uçağını indirmek hakkımızdı" dedi.

Olaya tepki gösteren Avrupa Birliği (AB), Belarus'a yeni yaptırımlar uygulanması ve bu ülkeye ait hava yolu şirketlerine AB ülkelerinin hava sahalarıyla havaalanlarını kullandırmama kararı almıştı.

Lukaşenko, olay nedeniyle ülkeye uygulanacak olası bir "yaptırıma, saldırı ya da provokasyona en sert şekilde cevap vereceklerini" söyledi.

Lukaşenko ise "Hava sahamızda farklı ülkelerden 123 yolcu ve 6 mürettebatı bulunan bir uçak tehlike altındaydı. Bölgede nükleer santral de bulunuyor. Ülkemin güvenliğini düşünüyordum" diyerek uçağın indirilmesini savundu.

Putilo bu nedenle Protasevich'in diğer siyasi tutuklulardan daha büyük tehlike altında olduğunu ve idam cezası almasından korktuklarını ifade etti.

Belarus idam cezası uygulanan tek Avrupa ülkesi.

Protasevich kimdir, Nexta nedir?

Nexta, Telegram kanalından yayın yapan bir medya operasyonu. Grubun Twitter ve YouTube hesapları da var.

Nexta, Belarus'taki seçim döneminde muhalifler için kilit önemdeydi. Kuruluş, seçim sonrasında hükümetin haberlere ve medyaya getirdiği kısıtlamalarda faaliyetlerine devam etti.

Tikhanovskaya, 26 yaşındaki Protasevich'in 2019'da Belarus'tan ayrıldığını ve 2020 devlet başkanlığı seçimlerini Nexta aracılığı ile haberleştirmeye devam ettiğini söyledi. Daha sonra Protasevich hakkında Belarus'ta cezai kovuşturma başlatıldı.

Tikhanovskaya, "terörist olarak görüldüğü için" Protasevich'in Belarus'ta idam cezasıyla karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Tikhanovskaya, geçen yıl düzenlenen seçimlere hile karıştırıldığını, sandıktan kendisinin birinci çıktığını söylüyordu. Avrupalı liderlerin de desteğini alan Tikhanovskaya, eşi hapis cezasına çarptırıldığı için adaylıktan çekilmek zorunda kaldığı için devlet başkanlığı yarışına girmişti.