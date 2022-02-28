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Belarus nerede? Belaruslular Rus mu? Belarus hangi ülkeye ait?

28.02.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ile Ukrayna arasındaki operasyonda 28 Şubat Pazartesi itibariyle altıncı güne girildi. Kayıplar verilmeye devam ediliyor. Bu yüzden Rusya ve Ukrayna ateşkesi görüşmek üzere bu sabah masaya oturdu. Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşecek bu görüşme Belarus'ta yapılması kararlaştırıldı. Görüşme Belarus'un Gomel bölgesinde gerçekleşti. Vatandaşlar bu haber sonrası Belarus'un nerede olduğu ve Belarus'un hangi ülkeye bağlı olduğunu araştırmaya başladı.

Belarus nerede? Belaruslular Rus mu? Belarus hangi ülkeye ait?

Günler sonra Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşmesi beklenen görüşme Belarus'ta yapıldı. Görüşmeyi düzenleyenlere yakın olduğu bilinen Belaruslu siyaset bilimci Yuriy Voskresenskiy, tarafların görüşmesinin Belarus’un Gomel bölgesinde pazartesi sabah gerçekleştiğini belirtti. Belarus'u tanımak ve hakkında bilgi almak isteyenler hemen araştırmalara başladı. Belarus'un nerede olduğu ve hangi ülkeye ait olduğu en merak edilen konular arasında yer alıyor.

BELARUS NEREDE?

Belarus, resmİ adıyla Belarus Cumhuriyeti ya da diğer adıyla Beyaz Rusya, Doğu Avrupa'da bulunan bir devlettir. 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla bağımsızlığını ilan eden eski bir Sovyetler Birliği ülkesidir. Bir Slav devleti olan Belarus'un başkenti Minsk'tir. Komşuları ise batıda Polonya, kuzeybatıda Litvanya, kuzeyde Letonya, doğuda Rusya ve güneyde Ukrayna'dır.

Belarus, diğer BDT ülkelerinin yanında, Rusya hükûmetine en yakın müttefik konumundadır. Rusya ile Birlik Devleti adında devletler üstü bir oluşum kurmuştur.

BELARUS HANGİ ÜLKEYE AİT?

Beyaz Rusya yani Belarus, Avrasya'nın merkezinde, Doğu Avrupa'da yer almaktadır. Komşu ülkeleri kuzeydoğuda Rusya, kuzeybatıda Litvanya ve Letonya, güneyde Ukrayna, güneybatıda ise Polonya'dır. Büyüklük bakımından Beyaz Rusya dünyanın 83. ülkesi olarak bilinmektedir. Yumuşak ve nemli bir havaya sahip olan Beyaz Rusya yada diğer adıyla Belarus, ılıman kara iklimine sahiptir. Güneybatı ve güneyde Ocak ayında hava sıcaklıklar değişir, kuzeybatıda ise hava sıcaklığı -4°C ila -8°C arasında dalgalanmaktadır. Kış aylarında ülkede sık sık don olayları yaşanmaktadır. Yazın ise Haziran ayı ortalama sıcaklığı kuzeyde +17°C iken, güneyde ise +19°C görmektedir.

Bir yıl içindeki toplam yağış miktarı eşit aralıklarla düşerken, sonbahar ve kış aylarında ülkeye düşen yağış maksimum düzeydedir. Beyaz Rusya'nın ormanlık alanlarda 1-1,2 metre kadar kar kalınlığı görülmektedir.

BELARUSLULAR RUS MU?

Belaruslar veya Beyaz Ruslar, Belarus'ta nüfusun çoğunluğunu oluşturan bir Doğu Slav halkı vardır. "Beyaz Rusça" terimini merak edenler ise de küçük bir bilgi verelim Beyaz Rusça kavramı 16. yüzyılda ortaya çıkmıştır.

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