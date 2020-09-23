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Belarus'ta Lukaşenko'nun yemin töreninden sonra sokaklar karıştı

DÜNYA HABERLERİ  | 23.09.2020 21:16 | Son Güncelleme

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun yemin töreninden sonra muhalefet üyeleri yeniden sokaklara inince protestocular ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Belarus'ta Lukaşenko'nun yemin töreninden sonra sokaklar karıştı

Belarus’ta 9 Ağustos’ta yapılan Devlet Başkanlığı seçimini ülkeyi 26 yıldır aralıksız yöneten Aleksandr Lukaşenko kazanması üzerinde muhalefet seçimlere hile karıştırıldığını iddia ederek sokaklarda protesto çağrısı yapmıştı. Binlerce kişi sokaklara inince Belarus’ta hemen hemen her gün çatışmalar yaşandı. Rusya’nın destek verdiği Lukaşenko ise ülke muhalefetine ve batılı ülkelere karşı duruşunu bozmayarak koltuğu bırakmayacağını ilan etti. Gerginliğin hala devam ettiği ülkede Lukaşenko bugün yemin ederek mazbatasını alırken dışarıda muhalefet üyeleri gösteriler yaptı. Belarus İçişleri Bakanlığı’nın dün geceden beri güvenlik önlemleri aldığı ülkede bugün gerçekleşen yemin töreni ise kapalı salonda ve yoğun güvenlik önlemleri alınarak tamamlandı.

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MUHALEFET ÜLKEDE "SİVİL İTAATSİZLİK" İLAN ETTİ

Lukaşenko’nun yemin etmesiyle birlikte Belarus’ta muhalefet liderleri yeni bir açıklama yaparak ülke genelinde "sivil itaatsizlik" ilan etti. Muhalefetin ilanının ardından binlerce kişi başkent Minsk’te bulunan Kahraman Şehir bölgesindeki parklarda toplanarak Lukaşenko karşıtı gösteriler düzenledi. Bazı gruplar yemin töreninin yapıldığı Bağımsızlık Sarayı’na yürümek isterken zırhlı ve maskeli polisler göstericilerin çevresini sardı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ, GÖZALTILAR VAR

Akşam saatlerine doğru gerginlik artınca polisler önce göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale etti, ardından birçok kişiyi gözaltına aldı. Muhalefet gruplarının sosyal medya hesaplarından bazı protestocuların yaralandığına dair bilgiler aktarıldı. Ülkede küçük çarpı gösteriler devam ederken, bazı kişiler müdahalelerin ardından dağıldı.

Belarus İçişleri Bakanlığı gözaltı ve müdahalelerin aralıklarla devam ettiğini duyururken, şu ana kadar gözaltı sayısına yönelik bir bilgi vermedi.

(İHA)

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