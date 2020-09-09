Belarus: Ülkede kalan son muhalif liderlerden Znak 'maskeli kişiler tarafından kaçırıldı'

Belarus'taki devlet başkanlığı seçiminin ardından bir dizi üst düzey muhalif isim gözaltına alınmış ya da ülkeden ayrılmak zorunda kalmıştı.

Babariko'nun basın bürosu, bir görgü tanığının Znak'ı ofisinin yakınında maskeli ve sivil kıyafetli kişilerce götürülürken gördüğünü aktardı.

39 yaşındaki muhalif isim, daha önce cezaevinde bulunan, Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun en büyük rakibi Viktor Babariko'nun avukatlığını yapıyordu.

"Maskeliler"in, yüz maskesi takan Belarus güvenlik güçlerine bir atıf olduğu tahmin ediliyor.

Bir aktivistin basına verdiği bilgiye göre Znak daha sonra gruba "maskeliler" şeklinde mesaj attı.

Birlikte çalıştığı kişilerin verdiği bilgiye göre bunun üzerine telefonla aranan Znak, birilerinin geldiğini söyledi ve telefonu kapattı.

İktidarın muhalefete devredilmesi amacıyla kurulan Koordinasyon Konseyi üyesi ve avukat Znak, Çarşamba sabahı uzaktan katılması beklenen bir görüntülü toplantıda yer almadı.

Belarus'ta, cezaevinde ya da yurt dışında olmayan son üst düzey muhalif isimlerden Maxim Znak'ın maskeli kişilerce kaçırıldığı iddia edildi.

Analiz: Sarah Rainsford, Moskova Muhabiri

Muhalif liderler iktidarın kendilerine devredilmesini gerçekleştirmek için Koordinasyon Konseyi'ni kurduklarında, heyette 7 üye vardı. Şimdi, birinin dışında hepsi ülkeden kaçtı ya da tehdit edildikten sonra gözaltına alındı.

Yetkililer, kilit isimleri alarak muhalifleri korkutmaya ve haftalardır devam eden protestolara son vermeye çalışıyorlar.

Ancak baştan beri bu protestolar sosyal medya aracılığıyla düzenleniyordu, bir aktivist, parti ya da siyasetçi tarafından değil.

Bu nedenle en azından şimdilik sona ereceğe benzemiyorlar.

Son olarak muhalif lider Maria Kolesnikova'nın Ukrayna'ya sınır dışı edilmeye direndiği için sınırda gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı

Kolesnikova, 9 Ağustos'ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko'ya karşı güçlerini birleştiren üç kadın muhalif liderden biri. Ancak Kolesnikova, üç lider arasında halen ülkede bulunan son isim.

Znak ise Koordinasyon Konseyi'nin, Nobel ödüllü yazar Svetlana Aleksiyeviç haricinde halen ülke sınırları içerisinde bulunan son aktif üyesi.