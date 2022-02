Belaruslu muhalif isim şoke eden görüntüyü paylaştı! Rus tankları Ukrayna'ya böyle girdi

Rusya, Putin yaptığı açıklamayla birlikte ayrılıkçı bölge Donbas üzerinden Ukrayna'ya girmişti. Ayrıca Belarus hükümeti de Rus güçlerin, kendi sınırlarından Ukrayna'ya girmesine izin vermişti. Savaş ikinci günde devam ederken, Belarus üzerinden Ukrayna'ya giriş yapan tanklara ait olduğu iddia edilen görüntüler ortaya çıktı.

Belarus muhalefet lideri Sviatlana Tsikhanouskaya'nın Baş Danışmanı Franak Viacorka, Belarus'un güneybatısından Ukrayna’ya gidecek Rus tankları ve askeri araçlarının görüntülerini paylaştı.

Görüntüde, demiryolunda açık vagonlara yüklenmiş onlarca tank ve askeri araç görüldü.

Russian tanks and vehicles are heading to Ukraine via railways. The video was taken in southwestern Belarus. pic.twitter.com/gWpbjNGUpx