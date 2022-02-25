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Belaruslu muhalif isim şoke eden görüntüyü paylaştı! Rus tankları Ukrayna'ya böyle girdi

25.02.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna topraklarını işgali ikinci günde sürerken, bölgeden gelen görüntüler savaşın boyutunu gözler önüne serdi. Belarus'un güneybatısında çekildiği iddia edilen görüntüyü paylaşan Belaruslu muhalif isim, vagonlara yüklenmiş onlarca tankın, Ukrayna'ya geçtiğini söyledi.

Belaruslu muhalif isim şoke eden görüntüyü paylaştı! Rus tankları Ukrayna'ya böyle girdi

Rusya, Putin yaptığı açıklamayla birlikte ayrılıkçı bölge Donbas üzerinden Ukrayna'ya girmişti. Ayrıca Belarus hükümeti de Rus güçlerin, kendi sınırlarından Ukrayna'ya girmesine izin vermişti. Savaş ikinci günde devam ederken, Belarus üzerinden Ukrayna'ya giriş yapan tanklara ait olduğu iddia edilen görüntüler ortaya çıktı.

Belarus muhalefet lideri Sviatlana Tsikhanouskaya'nın Baş Danışmanı Franak Viacorka, Belarus'un güneybatısından Ukrayna’ya gidecek Rus tankları ve askeri araçlarının görüntülerini paylaştı.

Görüntüde, demiryolunda açık vagonlara yüklenmiş onlarca tank ve askeri araç görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Belarus Rusya Ukrayna
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