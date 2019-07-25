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Belaruslu müsteşarın tedavisi yoğun bakımda sürüyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.07.2019 12:08 | Son Güncelleme

ANKARA'da, komşusu emekli Albay Mehmet Fevzi Bayram'ın tabanca ile ateş ederek, ağır yaraladığı Belarus Büyükelçiliği İdari İşler Müsteşarı Alexander Poganshev'un tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü bildirildi.

ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, komşusu emekli Albay Mehmet Fevzi Bayram'ın tabanca ile ateş ederek, ağır yaraladığı Belarus Büyükelçiliği İdari İşler Müsteşarı Alexander Poganshev'un tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü bildirildi.
Dün akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Yıldızevler Mahallesi'nde emekli albay ve diplomatın oturduğu apartmanda meydana gelen olayda, 2010 yılında emekliye ayrılan Mehmet Fevzi Bayram, apartmanda karşılaştığı Elexander Poganshev ile tartıştı. Bayram, tabanca ile Poganshev'e 5-6 el ateş etti. Ağır yaralanan Poganshev, sağlık ekipleri tarafından Güven Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, olayın ardından apartmanda kız kardeşi ile oturduğu evine giden emekli Albay Bayram, polis ekipleri geldiği sırada aynı silahla kendini vurarak yaşamına son verdi.
HASTANEDEN AÇIKLAMA
Hastaneden, Belaruslu müsteşarın sağlık durumu ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada Poganshev'in dün saat 19.34'te ateşli silah yaralanması nedeniyle hastaneye getirildiği belirtilerek "Hastamıza acil serviste ilk müdahaleler yapılmış, yaşamsal bulguları kontrol altına alınıp, gerekli tetkikler tamamlanarak acilen ameliyata alınmıştır. Başarılı geçen ameliyat sonrasında hastamızın izlem ve tedavisine genel yoğun bakım ünitemizde devam edilmektedir" denildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Öte yandan, olayın ardından yaşamına son veren Mehmet Fevzi Bayram'ın otopsisi, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda tamamlandı. Bayram'ın cesedinin, yakınlarına teslim edileceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polisin, Bayram'ın kız kardeşinin ifadesine başvurduğu öğrenildi. Soruşturma sürdürülüyor.

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