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Belçika bu olayı konuşuyor! Aşırı sağ parti lideri polis tarafından tokatlandı

14.06.2023 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belçika'da ülke gündemine bomba gibi düşen bir olay yaşandı. Aşırı sağcı Vlaams Belang partisinin lideri Tom Van Grieken'e Brüksel'de bir gösteri esnasında polis memuru tarafından tokat atıldı.

Belçika bu olayı konuşuyor! Aşırı sağ parti lideri polis tarafından tokatlandı

Olay salı günü Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleşti. Tom Van Grieken3 sağlık sektörü için düzenlenen bir gösteriye katılmaya çalışırken polis memuru tarafından tokatlandı.

Brüksel polisi, Vlaams Belang parti üyelerinden oluşan küçük bir grubun yol kenarında durmasını engellemek istedi. O sırada polis memurlarından birinin Van Grieken'e tokat attığı görüldü. Olay, Parti'nin Twitter hesabından videonun paylaşılmasının ardından kısa sürede ülke çapında büyük ses getirdi.

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HARARETLİ BİR TARTIŞMA SONRASI GERÇEKLEŞTİ

Van Grieken'in tokat yemeden önce polis memurlarıyla hararetli bir tartışma yaşadığı görülüyor. Vlaams Belang ve Brüksel polisi olayın farklı açılardan çekilmiş versiyonlarını paylaştı. Bu yüzden henüz olayın kesin nedeni belli olabilmiş değil.

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Brüksel-Başkent/Ixelles polis bölgesi sözcüsü Ilse Van de Keere olayla ilgili olarak, "Vlaams Belang üyelerinin varlığı göstericiler arasında huzursuzluğa yol açıyordu" dedi.

Sakinliği korumak ve daha fazla çatışmayı önlemek için grubu ayırmaya karar verdiklerini ifade eden sözcü, "Buna bazı müdahaleler eşlik etti, ardından itme ve çekme geldi. Bunun kesin koşulları hala içeride inceleniyor."

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