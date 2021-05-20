HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Belçika'da aşırı sağcı asker ağır silahla firar etti!

Belçika'da aşırı sağcı asker ağır silahla firar etti!

20.05.2021 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belçika'daki birliğinden ağır silahlarla firar eden ve radikal görüşlü aşırı sağcı bir askeri bulmak için operasyon başlatıldı.

Belçika'da aşırı sağcı asker ağır silahla firar etti!

Jürgen Conings isimli 46 yaşındaki askerin görevli olduğu üsten anti tank roketi, ağır makinalı silahlar ve mühimmatlar çalarak firar ettiği bildirildi. Bunun üzerine daha önce radikal sağ görüşleri olduğu belirlenen askeri bulmak için Belçika'nın birçok yerinde operasyon başlatıldı.

Conings'in Belçika'nın yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelesini koordine eden virolog Marc Van Ranst ve ailesine yönelik tehdit içeren mesajlar gönderdiği tespit edildi. Van Ranst ve aile güvenli bir yere götürüldü.

Van Ranst ve ailesine saldırı düzenlemesinden endişe edilen Conings'in Limburg kenti yakınlarındaki ormanlık bir alanda saklandığı şüphesiyle bölge özel harekat ekipleri gönderildi. Polis, firari askerin aracını terk edilmiş buldu. Araçta ise 4 anti tank roketi bulunduğu açıklandı.

Conings'in yanında hala ağır silahlar ile mühimmat bulunduğu ve 12 bin hektarlık ormanda yaya olarak kaçtığı tahmin ediliyor. Bölgede yaşayanlar doğal park olan ormanlık bölgeye gitmemeleri için uyarıldı.

BÖLGEDEKİ CAMİLER ÖNLEM AMAÇLI KAPATILDI

Firari askerin bir terör saldırısı düzenleyebileceği, bu ihtimal nedeniyle kaçtığı bölge olan Limburg kenti civarındaki camilerin de önlem amaçlı geçici olarak kapatıldığı belirtildi.

Belçika polisi, bazı camileri de ibadet sırasında kapılarının kilitli olması için uyardı.

Jürgen Conings'in ağır silahlarla firar etmesinin ardından radikal görüşlere sahip askerlerin Belçika ordusunda hala nasıl görev yapabildikleri sorusu gündeme geldi.

Firardan sonra Conings'in aşırı sağ görüşleri nedeniyle Belçika'nın terör tehditlerini değerlendiren Tehdit Analizi Koordinasyon Kurumu tarafından "olası terör tehdidi" olarak gösterildiği ortaya çıktı. Conings gibi yaklaşık 30 ordu mensubunun aşırı sağ gruplara sempatileri nedeniyle gözlem altında oldukları bildirildi.

Bu tür kişilerin silahlara erişiminin bulunmaması gerektiği, Conings'in silahlara nasıl ulaştığı konusunda soruşturma yürütüldüğü kaydedildi. Belçika Savunma Bakanlığı, bu tür askerlerin tespit edilip ortaya çıkarıldığını, tehdidin asgari düzeyde olduğunu belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERHakan Altun: Doktorlar dinlenmemi istiyorHakan Altun: Doktorlar dinlenmemi istiyor
Merakla beklenen fotoğraflar geldiMerakla beklenen fotoğraflar geldi
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
Asker Belçika

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan söyleşi sırasında Vali'ye talimat: Planını yap

Erdoğan'dan söyleşi sırasında Vali'ye talimat: Planını yap

Futbolu bırakma kararı aldığını açıkladı!

Futbolu bırakma kararı aldığını açıkladı!

Ünlü şarkıcıdan acı haber geldi

Ünlü şarkıcıdan acı haber geldi

Bakan Soylu: Operasyonun içinde bu fotoğraftakiler de var

Bakan Soylu: Operasyonun içinde bu fotoğraftakiler de var

Sedat Peker'in evinde yapılan aramanın görüntüleri paylaşıldı

Sedat Peker'in evinde yapılan aramanın görüntüleri paylaşıldı

Sedat Peker'le bağlantılı kişilere operasyon: 3 gözaltı

Sedat Peker'le bağlantılı kişilere operasyon: 3 gözaltı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

6 ay zincire bağlayıp işkence etti! Kendini böyle savundu

6 ay zincire bağlayıp işkence etti! Kendini böyle savundu

Binlerce kişinin yaptığı akciğer testi aldatmaca mı?

Binlerce kişinin yaptığı akciğer testi aldatmaca mı?

Morg önündeki annenin en zor anları: Gitti çocuğum gitti

Morg önündeki annenin en zor anları: Gitti çocuğum gitti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.