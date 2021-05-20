Belçika'da aşırı sağcı asker ağır silahla firar etti!

Jürgen Conings isimli 46 yaşındaki askerin görevli olduğu üsten anti tank roketi, ağır makinalı silahlar ve mühimmatlar çalarak firar ettiği bildirildi. Bunun üzerine daha önce radikal sağ görüşleri olduğu belirlenen askeri bulmak için Belçika'nın birçok yerinde operasyon başlatıldı.

Conings'in Belçika'nın yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelesini koordine eden virolog Marc Van Ranst ve ailesine yönelik tehdit içeren mesajlar gönderdiği tespit edildi. Van Ranst ve aile güvenli bir yere götürüldü.

Van Ranst ve ailesine saldırı düzenlemesinden endişe edilen Conings'in Limburg kenti yakınlarındaki ormanlık bir alanda saklandığı şüphesiyle bölge özel harekat ekipleri gönderildi. Polis, firari askerin aracını terk edilmiş buldu. Araçta ise 4 anti tank roketi bulunduğu açıklandı.

Conings'in yanında hala ağır silahlar ile mühimmat bulunduğu ve 12 bin hektarlık ormanda yaya olarak kaçtığı tahmin ediliyor. Bölgede yaşayanlar doğal park olan ormanlık bölgeye gitmemeleri için uyarıldı.