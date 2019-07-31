Belçika, düzensiz göçle mücadelede İHA kullanacak

BRÜKSEL (AA) - Belçika, batısındaki sahil kasabalarına düzensiz göçü önlemek için insansız hava araçları (İHA) kullanacak.

Belçika'nın ulusal medya kuruluşu RTBF'nin haberine göre, 12 kilometre sahil şeridine sahip Nieuwpoort ve De Panne kasabalarındaki polis merkezleri 80 bin avro değerinde 3 İHA satın aldı.

Yetkililer, İHA'ların ülkenin batı sahillerine gelen düzensiz göçmenlerin takip edilmesinde ve insan kaçakçılığıyla mücadelede kullanılacağını bildirdi.

Haberde, güvenlik gerekçesiyle İHA'ların yerden azami 90 metre yukarıda uçacağı kaydedildi.

