HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Belçika hükümetinden bekar annelere destek

Belçika hükümetinden bekar annelere destek

09.11.2021 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belçika Federal Hükümeti, bekar annelere önümüzdeki yıldan itibaren geniş kapsamlı desek sağlamaya başlayacak.

Belçika hükümetinden bekar annelere destek

Belçika Federal Hükümeti, bekar annelere önümüzdeki yıldan itibaren geniş kapsamlı desek sağlamaya başlayacak.

Hükümet, bu amaçla 4,5 milyon euroluk bir bütçe ayırdı. Proje kapsamında 6 yaşından küçük çocuğa sahip bekar annelerin 1 yıllık geçinme gideri devlet tarafından karşılanacak.

Belçika Sosyal Uyum Bakanı Karine Lalieux'un verdiği bilgiye göre, "Miriam" adı verilen proje ile bekar annelere geçim masraflarının yanı sıra, mesleki ve sosyal uyumuna ilişkin giderleri de ödenecek.

Belçikalı bakana göre, ülkedeki ye ebeveynli ailelerin yüzde 80'i bir kadın tarafından yönetiliyor. Bu kadınların yüzde 90'ı da 15 ile 29 yaşları arasında.

Bu annelerin büyük bölümü güvensizlik ve sosyal izolasyon gibi sorunlar karşısında savunmasız durumda. Miriam projesi ile bekar annelerin durumunda önemli bir iyileşme sağlanacağı düşünülüyor.

Hükümete göre, proje kapsamında birçok kadın eğitim ve istihdam olanağına kavuşacak. Önümüzdeki yıl, projeye katılan sosyal yardım merkezleri ile personel sayısı da arttırılacak.

Bir süreden beri deneme amaçlı olarak kısıtlı bir alanda uygulanan proje ile desteklenen 90 kadının durumunda önemli bir gelişme gözlendi.

Projenin toplumun geniş kesimlerine yayılması için bütçesi 10 kat arttırarak, 4,5 milyon euroya çıkarıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
PARTNER "Bugün aşırı pozitifim" "Bugün aşırı pozitifim"
300 gün boyunca korona tedavisi gördü! Konuşmayı yeniden öğrendi300 gün boyunca korona tedavisi gördü! Konuşmayı yeniden öğrendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ev alım-satımında yeni düzenleme!

Ev alım-satımında yeni düzenleme!

EYT, asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması!

EYT, asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması!

Mecliste Lütfü Türkkan tartışması! AK Partili ismin 'Başak Demirtaş' açıklamasına Yavaş'tan yanıt

Mecliste Lütfü Türkkan tartışması! AK Partili ismin 'Başak Demirtaş' açıklamasına Yavaş'tan yanıt

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor

Meral Akşener'den Lütfü Türkkan açıklaması

Meral Akşener'den Lütfü Türkkan açıklaması

Komünist Başkan: Çalışma saatini 8'in altına düşüreceğiz

Komünist Başkan: Çalışma saatini 8'in altına düşüreceğiz

İlginizi Çekebilir

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen tıraş bıçakları

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen tıraş bıçakları

Kolileri alan aracına yükledi! Türk TIR'ını yağmaladılar

Kolileri alan aracına yükledi! Türk TIR'ını yağmaladılar

Duruşundan ödün vermeyen erkekler için...

Duruşundan ödün vermeyen erkekler için...

Rektörden heykel açıklaması: Bazı şeylerin fiyatları sorgulanmaz

Rektörden heykel açıklaması: Bazı şeylerin fiyatları sorgulanmaz

Giriş-çıkışlar denetim altında! Komandolar koruyor

Giriş-çıkışlar denetim altında! Komandolar koruyor

AK Partili Yavuz: Tayyip Bey'e destek verdiğimiz için hanelerimize sevap yazılmaya devam ediyor

AK Partili Yavuz: Tayyip Bey'e destek verdiğimiz için hanelerimize sevap yazılmaya devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.