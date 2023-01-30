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Belçika'nın başkentindeki tren garında bıçaklı saldırı!

30.01.2023 22:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Konseyi ve AB Komisyonu binalarının ortasında bulunan Schuman Tren Garı'nın girişinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Belçika'nın başkentindeki tren garında bıçaklı saldırı!

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yerel saatle 18.00 civarında Avrupa Birliği (AB) Konseyi ve AB Komisyonu binalarının ortasında bulunan Schuman Tren Garı’nın girişinde bıçaklı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 1 kişi yaralanırken, polis, saldırganı gözaltına aldı. Saldırı nedeniyle gardaki tren seferlerinde yaklaşık 40 dakika rötar yaşandı. Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.

Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, iki polisin silahlarını saldırgana doğrulttuğu ve teslim olması için çağrıda bulunduğu, saldırganın elindeki bıçağı atarak yere yattığı görüldü. (İHA)

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Brüksel Belçika bıçaklı saldırı

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