Belçika'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

ANVERS (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi, 3. yılında Belçika'nın Anvers kentinde yapılan etkinlikte anlatıldı.

Türkiye'nin Anvers Başkonsolosluğu tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe diplomatik erkan ve çok sayıda davetli katıldı.

15 Temmuz şehitlerinin anısına saygı duruşunda bulunulması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, Anadolu Ajansının darbe girişimi temalı fotoğraf sergisi katılımcılarla buluşurken, sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi.

Etkinlikte, 15 Temmuz şehitlerinin isimlerinin okunmasının ardından, şehitlerin fotoğraflarının olduğu kırmızı-beyaz renkli balonlar gökyüzüne bırakıldı.

Anvers Başkonsolosu Metin Ergin, etkinlik kapsamında yaptığı konuşmada, "Üç yıl önce 15 Temmuz gecesi Türk istiklalini ve Cumhuriyetini hain bir silahlı örgüte karşı korumak için bombalara, mermilere, tank paletlerine kendilerini siper eden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi saygıyla yad ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yurtdışındaki FETÖ yapıları konusunda diğer devletlerle adli ve siyasi iş birliğinin ivme kazandığının altını çizen Ergin, "Bu uzun soluklu mücadele adelet yerini buluncaya kadar devam edecektir." dedi.

