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  4. Belçika'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma yarım tonluk bomba!

Belçika'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma yarım tonluk bomba!

07.05.2021 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belçika'nın Limburg kentinde bulunan 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 500 kilogramlık bomba etkisiz hale getirildi.

Belçika'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma yarım tonluk bomba!

Savaş sırasında uçaktan atıldığı belirlenen ve yerleşim yerine yakın bir doğal parkta bulunan bombanın imha edilmesi için olay yerine ekip gönderildi.

Belçika basınındaki haberlere göre, bomba imha ekipleri, olay yerinin 250 metre yakınında bulunan ve 300 kişinin yaşadığı evler ile iş yerlerini patlama tehlikesine karşı boşalttı. Çevredeki yollar da trafiğe kapatıldı.

Bombanın üzerinde bulunan iki fünyenin söküldüğü, fünyelerin bulundukları yerde imha edilmesinden sonra bombanın taşınacağı bildirildi.

Aynı doğal parkta daha önce de savaş zamanından kalan silahların kalıntıları bulunmuştu.

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