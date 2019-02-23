Belçika'da Hocalı şehitleri anıldı

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın başkenti Brüksel'de Hocalı Katliamı kurbanları anıldı.

Avrupa Parlamentosu (AP) önündeki Lüksemburg Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, 27 yıl önce Ermenilerce katledilen Azerbaycan vatandaşlarını andı.

Azerbaycan ve Türk bayraklarının taşındığı etkinliğe Avrupa'nın dört bir yanından katılım oldu.

"Karabağ için barış", "Azerbaycan aleyhindeki provokasyonlara son" ve "Hocalı'ya adalet" yazılı pankartların taşındığı etkinlikte dev Azerbaycan bayrağı açıldı.

Azerbaycan Milli Marşı'nın okunduğu etkinlikte yapılan konuşmalarda Hocalı soykırımının tarihe kanlı ve acı bir gün olarak geçtiği ve uluslararası kamuoyunun konuya duyarsız kalmaması gerektiği belirtildi.

Ermeni güçleri, 1992'de, 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gece Hocalı kentine düzenledikleri silahlı baskında 106'sı kadın, 83'ü çocuk olmak üzere 613 Azerbaycan vatandaşını katletmişti.

