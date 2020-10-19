Kokain yutan 1 yaşındaki bebeğin ebeveynlerine para cezası!

Belçika'nın Ghent şehrinde, 1 yaşındaki bebeklerinin midesinde kokain ve metadon bulunan ebeveynlerden baba 2,5 yıl, anne 14 ay hapis cezasına çarptırıldı. 8'er bin euro para cezası da verilen ebeveynler, 4 çocuklarına da tazminat ödeyecek.

Ghent'te geçen yıl acil servise getirilen 1 yaşındaki bebeğin midesinde kokain ve metadon izlerine rastlanması üzerine, ebeveynleri hakkında açılan dava açıldı.

Yapılan araştırma sonucu uyuşturucu bağımlısı Belçikalı çiftin, bebeklerinin yanında da uyuşturucu kullandıkları belirlendi.

Çiftin, kullandıktan sonra ortalıkta bıraktığı kokain ve metadonu yutan 1 yaşındaki bebek, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Gerekli müdahalelerin ardından, bebek sağlığına kavuştu.

Ghent Savcılığı, toplam 4 çocuğu bulunan çift hakkında, "reşit olmayan bireylerin yanında uyuşturucu kullanmak ve uyuşturucu bulundurmak" suçlamasıyla dava açtı.

Pazartesi günü sonuçlanan davada Belçikalı çift, hapis ve para cezalarının yanı sıra 4 çocuğun adına açılan bloke hesaba, çocuk başına 2 ile 4 bin euro arasında değişen miktarlarda tazminat yatırmaya mahkum edildi.

Hakim, zaman zaman ayrılıp, tekrar bir araya gelen çifte, artık birbirlerini görmemelerini tavsiye etti.

