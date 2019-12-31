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  4. Belçika'daki Türk kökenli Belediye Başkanı Kır'a ölüm tehdidi

Belçika'daki Türk kökenli Belediye Başkanı Kır'a ölüm tehdidi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 15:31 | Son Güncelleme

Saint-Josse-ten-Noode ilçesi Belediye Başkanı Emir Kır, sosyal medyadaki tehditler dolayısıyla polise başvuracak

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın başkenti Brüksel'in Saint-Josse-ten-Noode ilçesi Belediye Başkanı Emir Kır, Türkiye’den çeşitli belediye başkanlarından oluşan heyeti kabul etmesinin ardından sosyal medyadan ölüm tehditleri aldı.

Kır, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal medyada kendisine yönelik "nefret ve şiddet içeren çağrılar yapılmasının" açıkça suç teşkil ettiğini belirterek, ırkçı saldırıların, kendisinin Türk belediye başkanlarını ağırlamasıyla arttığını ifade etti.

Sosyal medyadaki saldırılar nedeniyle polise başvuracağını belirten Kır, "Belçika’da, Türkiye’de veya nerede olursa olsun, her türlü aşırı sağ ve ırkçı yapıları şiddetle kınadığını" bildirdi.

Ziyaret kapsamında, belediyecilikle ilgili deneyimlerini konuklarıyla paylaştığını aktaran Kır, başkanı olduğu belediye ile ilgili bilgilendirmelerde bulunduğunu kaydetti.

Kır, bu ay başında Türkiye'den Brüksel'deki Avrupa kurumlarını ziyarete gelen farklı partilerden 6 belediye başkanını, talepleri üzerine makamında ağırlamıştı.

Kır, MHP'li Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık'ın da kabul ettiği heyette bulunması nedeniyle, Belçika medyasında "aşırı sağcıları ağırladı" şeklinde haber konusu olmuştu.

Mensubu olduğu Sosyalist Parti'nin disiplin kuruluna sevk edilen Kır hakkında sosyal medyadan da ölüm tehdidi içerikli paylaşımlarda bulunulmuştu.

- İki dönemdir belediye başkanı

Türk kökenli Belçikalı siyasetçi Kır, Brüksel'in 19 belediyesinden biri olan Saint-Josse-ten-Noode'un belediye başkanlığını yürütüyor.

2000’de Brüksel’in Saint-Josse Belediyesi’nde belediye başkan yardımcılığına seçilen Kır, 13 Haziran 2004'te yapılan bölge seçimlerine katıldı ve Brüksel bölgesinden 7 bin 409 tercihli oyla partisinde ikinci en yüksek oyu alan aday olarak bölge meclisine girdi.

2012 Ekiminde yapılan belediye seçimlerinde Brüksel Hükümeti Devlet Bakanı ve Saint-Josse belediye başkanlığına seçildi.

Madenci bir ailenin çocuğu olarak Charleroi kentinde dünyaya gelen Kır, bu yıl yapılan seçimlerde tekrar Saint-Josse belediye başkanı oldu.

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Anahtar Kelimeler:
belediye başkanları Brüksel Emir Kır

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