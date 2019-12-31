Belçika'daki Türk kökenli Belediye Başkanı Kır'a ölüm tehdidi

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın başkenti Brüksel'in Saint-Josse-ten-Noode ilçesi Belediye Başkanı Emir Kır, Türkiye’den çeşitli belediye başkanlarından oluşan heyeti kabul etmesinin ardından sosyal medyadan ölüm tehditleri aldı.

Kır, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal medyada kendisine yönelik "nefret ve şiddet içeren çağrılar yapılmasının" açıkça suç teşkil ettiğini belirterek, ırkçı saldırıların, kendisinin Türk belediye başkanlarını ağırlamasıyla arttığını ifade etti.

Sosyal medyadaki saldırılar nedeniyle polise başvuracağını belirten Kır, "Belçika’da, Türkiye’de veya nerede olursa olsun, her türlü aşırı sağ ve ırkçı yapıları şiddetle kınadığını" bildirdi.

Ziyaret kapsamında, belediyecilikle ilgili deneyimlerini konuklarıyla paylaştığını aktaran Kır, başkanı olduğu belediye ile ilgili bilgilendirmelerde bulunduğunu kaydetti.

Kır, bu ay başında Türkiye'den Brüksel'deki Avrupa kurumlarını ziyarete gelen farklı partilerden 6 belediye başkanını, talepleri üzerine makamında ağırlamıştı.

Kır, MHP'li Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık'ın da kabul ettiği heyette bulunması nedeniyle, Belçika medyasında "aşırı sağcıları ağırladı" şeklinde haber konusu olmuştu.