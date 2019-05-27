Belçikalı Türkler seçimlerde umduğunu bulamadı

Belçikalı Türkler, yapılan bölgesel parlamento, federal parlamento ve Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde istedikleri sonucu elde edemedi. Seçimlerin galibi aşırı sağ eğilimli İslam karşıtı ırkçı Vlaams Belang, PVDA ve Ecolo Partisi oldu. Seçimin mağlubu ise N-VA, Sp.a ve Open VLD oldu

Belçika’da Avrupa Parlamentosu seçimleriyle eş zamanlı gerçekleştirilen genel ve bölgesel seçimlerde ilk sonuçlara göre, Flaman bölgesinde aşırı sağ eğilimli İslam karşıtı ırkçı Vlaams Belang (Flaman Çıkarları) Partisi oy oranını bir önceki seçime göre büyük oranda artış kaydederek seçimin galibi gelen taraf oldu. Valon bölgesinde ise PS (Sosyalist) Partisi’nde oylarında azalma kaydedilmesine rağmen sandıktan birinci parti olarak çıktı. Brüksel ise Ecolo (Yeşiller) Partisi sandıkta en büyük parti olarak çıktı. Belçikalı Türklerde hayal kırıklığı

Flaman bölgesinden federal parlamentoya girmeye başaran Türk kökenli milletvekili yer almadı. Open VLD (Açık Flaman Liberal) Partili milletvekili olarak seçime giren Veli Yüksel’in mensubu olduğu partinin oy kaybına uğraması ve istenilen tercih oyunu alamamasının ardında iki dönemdir yer aldığı parlamentoya girmeye başaramadı. Federal parlamentoya ise Valon bölgesinden iki dönemdir federal parlamentoda yer alan Özlem Özen tekrar seçilme başarısını elde etti. Böylece Valon Parlamentosu’nda şimdilik sadece tek Türk kökenli milletvekili olarak Özlem Özen yer alacak. Türkiye karşıtı olan ve Türk kimliğini iptal eden bölücü terör örgütü sempatizanı Zuhal Demir tekrar federal parlamentodaki yerini alacak.

Flaman Bölgesi’ni Meyrem Almacı temsil edecek

İki dönemdir federal parlamentoda milletvekili olarak yer alan Groen! (Yeşiller) Partisi Genel Başkanı Meyrem Almacı, liste başı adayı olarak girdiği Flaman Bölge Parlamento seçimlerinde liste başı olarak 50 binin üzerinde aldığı oyla Flaman Parlamentosu’nda yer alacak. Daha önce Flaman Parlamentosu’nda yer alan Sp.a (Sosyalist) Partili Fatma Pehlivan ve Güler Turan, tekrar seçimlerde aday olmaması nedeniyle parlamentoya elveda diyen milletvekili oldu. Brüksel’de yüzler gülüyor

Brüksel Bölge Parlamentosu’na ilke belirlemelere göre PS (Sosyalist) Partisi’nden Emin Özkara, Şevket Temiz, Hasan Koyuncu ve İbrahim Dönmez milletvekili olmaya başardı. Brüksel Bölge Parlamentosu’nda daha önce Emin Özkara, Şevket Temiz ve Hasan Koyuncu milletvekili olarak yer alıyordu ve İbrahim Dönmez’in seçilmesiyle birlikte PS Partisi’nden şimdilik 4 Türk kökenli Brüksel Bölge Parlamentosu’nda yer alacak. Erdal Emir Kır tekrar seçildi

Saint-Josse Belediye Başkanı ve federal Milletvekili Erdal Emir Kır, ikinci kez federal parlamentoya seçilmeyi başardı. Bir dönem Brüksel Bölge Hükümeti’nde Devlet Bakanı olan Kır, federal parlamentoya Brüksel bölgesinden girmeye başaran tek Türk kökenli aday oldu.