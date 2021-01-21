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Belediye başkan adayı olmuştu! Evinde ölü bulundu

21.01.2021 23:38 | Son Güncelleme:
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Belediye başkan adayı olmuştu! Evinde ölü bulundu

Uzun yıllar Diyanet İşleri bünyesinde Muğla’nın değişik ilçelerinde imamlık yapan, emekli olduktan sonra siyasete atılan Cevdet Güven evinde ölü bulundu.

Muğla’nın Menteşe ilçesi Karabağlar Yaylasında oturan Cevdet Güven, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Menteşe İlçesinde bağımsız Belediye Başkan adayı olmuştu. Seçmenlerine aracından kendini anons yapması ve afiş yerine Datça çağlası dağıtması ile dikkat çeken Cevdet Güven’in Karabağlar Yaylasındaki evinde yatağında ölü bulundu.

Cevdet Güven’in ölümü ile ilgili emniyet olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlatırken, savcılık soruşturma başlattı. 56 yaşındaki Cevdet Güven’in ölüm nedeninin tespiti için cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderilecek. (İHA)

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