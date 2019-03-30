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Belediye başkan adayının mitingini 1 kişi dinledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 13:18 | Son Güncelleme

Bilecik’te bir partinin belediye başkan adayının mitingini sadece 1 kişi dinledi.

Belediye başkan adayının mitingini 1 kişi dinledi

Bilecik’te bir partinin belediye başkan adayının mitingini sadece 1 kişi dinledi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
Olay, Bilecik’in Yenipazar ilçesinde meydana geldi. Saadet Partisi’nin Yenipazar Belediye Başkan adayı Nureddin Şirin, seçime saatler kala ilçe meydanında bir konuşma yaptı. Elinde mikrofonla ilçe halkına seslenen ve projelerini açıklayan Şirin’i kahvede oturan bir kişi dinlerken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

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