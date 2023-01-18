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Belediye Başkanı "Az kalsın azar işitecektik" diyerek paylaştı! Küçük çocuğun sorusu herkesi güldürdü, gerçeği annesi açıkladı

18.01.2023 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın pazar ziyareti sırasında küçük bir çocuğun sorduğu soruyla renkli anlar yaşandı. Çocuğa hal hatır soran Bahadır, karşısında "Suyumuzu sen mi kestin" yanıtını aldı. Bahadır'ın, çocuğun annesine "Su mu kesildi" diye sorması üzerine gerçek ortaya çıkarken Bahadır'ın bu anları paylaştığı video herkesin yüzünü güldürdü.

Belediye Başkanı "Az kalsın azar işitecektik" diyerek paylaştı! Küçük çocuğun sorusu herkesi güldürdü, gerçeği annesi açıkladı

Küçük çocuğun Belediye Başkanı Bahadır'a tepkisi hem çevredekileri hem de bu anları izleyenleri güldürdü. Bahadır, bu renkli diyaloğun videosunu sosyal medya hesabından "Az kalsın azar işitecektik" notuyla paylaştı.

'MERHABA'YA KARŞILIK "SUYUMUZU SEN Mİ KESTİN?"

Bahadır, pazar ziyareti sırasında gördüğü küçük çocuğa elini uzatıp eğilerek "Efendim merhaba, naber? İyi misin?" diye sordu. Ancak küçük çocuk pek oralı olmadı ve annesine "O mu kesmiş?" diye sordu.

Bahadır'ın merhabalaşma çabası devam etse de çocuk bu kez sorusunu Bahadır'a yönelterek "Sen bizim suyu mu kestin?" dedi.

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"BEN KESMEDİM VALLA"

Bunun üzerine Bahadır çocuğa "Ben kesmedim valla. Suya ben bakmıyorum, suya başkası bakıyor. Ben yola bakıyorum. Suyu ben kesmedim" açıklamasını yaptı.

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Aldığı yanıt sırasında yüz ifadesi dikkat çeken çocuk yoluna devam ederken Bahadır, çocuğun annesine "Su mu kesildi?" diye sordu.

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ANNESİ NEDENİNİ ANLATTI

Annesinin verdiği yanıt, çocuğun belediye başkanına sorduğu sorunun arkasındaki gerçeği ortaya çıkardı.

Anne, Belediye Başkanı Bahadır'a çocuğunun sularla oynamamayı çok sevdiğini söyleyerek "Vanaları kapatıyorum. Belediye kesti diyorum" sözleriyle duruma açıklık getirdi.

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Bu renkli anlardan sonra Bahadır'ın tepkisi ise "Çocuktaki şeye bak sen ya" oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Belediye başkanı Bahçelievler hakan bahadır

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