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  4. Belediye Başkanı makam aracında bir değişiklik fark etti! Kamera kayıtlarını izleyince... Akılalmaz 'izleme' iddiası

Belediye Başkanı makam aracında bir değişiklik fark etti! Kamera kayıtlarını izleyince... Akılalmaz 'izleme' iddiası

16.03.2024 12:30
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Afyonkarahisar’da belde belediye başkanının makam aracına izinsiz binen 5 genç aracın motor kaputunu açıp ardından fotoğrafını çekerek olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda gençlerin olayı başkanı takip etmek için cihaz yerleştirmek amacı ile yaptıkları iddia edildi.

Belediye Başkanı makam aracında bir değişiklik fark etti! Kamera kayıtlarını izleyince... Akılalmaz 'izleme' iddiası

İlginç olay, Sandıklı ilçesine bağlı Akharım beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Belediye Başkanı Süleyman Kaynak belediyeye geldiği makam aracını kuruma yakın bir yere park ederek içeri girdi. Bir süre sonra kurumdan çıkan Başkan Kaynak aracın motor kaputunun açık olduğunu fark etti.

GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARINI İNCELEYİNCE FARK ETTİ

Ardından belediyenin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Başkan Kaynak, ismini bilmediği 5 gencin aracın yanına gelip önce ön kapısını açtığını ardından motor kaputunu açarak fotoğrafladıklarını fark etti.

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Başkan Kaynak olayın ardından jandarmaya giderek şahısların hakkında şikayetçi oldu. İddiaya göre, gençlerin motor kaputunun başkanın aracına izleme cihazı yerleştirmek için açtıkları ve ona göre de düzenek hazırlamak için fotoğraflama yaptıkları öne sürüldü.

Olayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Belediye başkanı Afyonkarahisar
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