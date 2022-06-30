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Belediye Başkanı Sarı duyurdu: 1 ay boyunca ücretsiz!

30.06.2022 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suyun sudan ucuz olduğu Amasya’da Kurban Bayramı tatilinin de bulunduğu temmuz ayı boyunca abonelerden içme suyu ücreti alınmayacak. Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, “1 Temmuz’dan 1 Ağustos’a kadar Amasyalı hemşehrilerimizden su ücreti almayacağız” dedi.

Belediye Başkanı Sarı duyurdu: 1 ay boyunca ücretsiz!

3 yıldır Ramazan ayları ile Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı tatili süresince su ücreti almadıkları gibi bu yıl suyun tonunu 1 lira yaptıklarını hatırlatan Mehmet Sarı, vatandaşların ekonomisine bir nebze katkı sağlamaya çalıştıklarını belirterek, Temmuz ayı boyunca 45 binden fazla aboneden su ücreti almayacaklarını, kartlı su sistemi kullanan vatandaşların kartlarına da 25 ton su yükleneceğini açıkladı.

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“BANA KALSA SUYU KOMPLE BEDAVAYA VERECEĞİM”

2021 yılı başında suyu yüzde 50 ucuzlattıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin belediyelere yaptığı su tarifesinde indirim çağrısı sonrası da şebeke suyunun tonunu şu an 1 liradan verdiklerine işaret eden MHP’li Mehmet Sarı, “Bana kalsa suyu komple bedavaya vereceğim. Lakin hukuktaki bazı kurallar buna müsaade etmiyor” diye konuştu.

İSTANBUL’DAN ‘KAMYONLA GELİP SU DOLDURABİLİR MİYİZ?’ DİYE SORUYORLAR

Akdağ’dan yeniledikleri borularla ulaştırıp tonunun bu fiyatla verilmesiyle Amasya’nın Türkiye’de suyun en ucuz olduğu kentlerin başında geldiğini vurgulayan Belediye Başkanı Sarı, “Amasya’mızda 10 ton su 10 lira. İstanbul’da karşılaştığım sucular ‘kamyonla gelip su doldurabilir miyiz?’ dediler. ‘Dolduramazsınız’ yanıtını verdim” şeklinde konuştu.

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“HALKIN DUASINI ALIYORUZ”

Halkın duası için yaptıkları uygulama dolayısıyla en çok kadınlardan teşekkür aldığını söyleyen Sarı, “Ben matematiği de, tüccarlığı da iyi bilirim. Bu suya sadece kuyulardan 2,5 milyon lira elektrik ücreti ödüyorduk. Şimdi onu ödemiyoruz. Kaynağından geliyor. Ayrıca yeni hizmete giren hidroelektrik santralinden ayda 2,5-3 milyon lira arasında para kazanıyoruz. Yani oradan kazandığımız parayla ben Amasya’nın suyunu amorti ediyorum” ifadelerini kullandı.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN SU ÜCRETİ ALINMIYOR

Gümüşlü Mahallesi Muhtarı Asuman Topuz, bu yıl yağışların yüzleri güldürdüğü kentte kış döneminde Amasya Belediyesinin üniversite öğrencilerinden bile su ücreti almadığını hatırlatırken, Toprak Kadın Girişimi Başkanı Döndü Olgun da “Yaz dönemi olduğu için suyu daha fazla harcıyoruz. Bu da normal şartlarda faturalara yansır. Ama Başkanımızın bu dönemde suyu bedava sunması bizi rahatlattı. En azından su faturası konusunda içimiz rahat” sözleriyle duygularını paylaştı. Suyun temel bir ihtiyaç olduğunu dile getiren esnaf Necati Apaydın ise, “Suyun tonu 1 lira. Para değil. Amasya’da su sudan ucuz. Şimdi de bir ay bedava. Bu Belediye Başkanımız Mehmet Sarı’nın yaptığı bir jest” değerlendirmesinde bulundu.

(İHA)

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Amasya
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