HABER

Belediye Başkanı "şoför" makam aracı "taksi" oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 17:16 | Son Güncelleme

Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, haftanın iki günü birer saat makam aracının direksiyonuna geçerek vatandaşları yoldan alıp gideceklere yere götürüyor - Seyahat sırasında vatandaşlarla sohbet eden Bekler, istek ve şikayetlerini dinliyor

Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, haftanın iki günü makam aracıyla vatandaşlara hizmet veriyor.

Başkan Bekler, haftada iki gün birer saat direksiyon başına geçerek şoförlük yapıyor.

Vatandaşları yoldan alarak gideceklere yere götüren Bekler, seyahat sırasında onlarla sohbet ederek istek ve şikayetlerini dinliyor.

Bekler, gazetecilere yaptığı açıklamada, makam aracını taksi gibi kullanarak vatandaşlarla sohbet etme imkanı bulduğunu söyledi.

Vatandaşlara daha iyi hizmet sunmayı amaçladıklarını dile getiren Bekler, "Vatandaşları makam aracı ile yollardan alıyorum. Gidecekleri yerlere götürüyorum. Vatandaşlarımız Belediye Başkanını makam koltuğunda değil de direksiyonun başında gördüğünde ilk defa böyle bir şey ile karşılaştıklarını söylüyor." dedi.

Vatandaşlara seyahat sırasında hizmetlerinden memnun olup olmadıklarını sorduğunu aktaran Bekler, "Belediye Başkanından memnun musunuz? Hükümetimizden memnun musunuz? diye vatandaşlarımızın memnuniyetlerini ölçmüş oluyoruz. Hem de bizimle ilgili istek ve şikayetleri varsa onları dinlemiş oluyoruz." ifadesini kullandı.

PARTNERKeyifler yerindeKeyifler yerinde
Firari FETÖ şüphelisi tutuklandıFirari FETÖ şüphelisi tutuklandı
Buz kırma timi iş başındaBuz kırma timi iş başında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
belediye başkanı yılmaz bekler Makam aracı Taksi Turhal

En Çok Okunan Haberler

Jandarma yakaladı! O detay şaşırttı

Jandarma yakaladı! O detay şaşırttı

Türkiye'nin en eski firması konkordato istedi

Türkiye'nin en eski firması konkordato istedi

İmamoğlu görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum!

İmamoğlu görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum!

Reuters: YPG Menbiç'ten çekildi, Esad bayrak dikti

Reuters: YPG Menbiç'ten çekildi, Esad bayrak dikti

İzdivaç programlarının iç yüzünü anlattı

İzdivaç programlarının iç yüzünü anlattı

Gündemi sarsacak iddia: AK Parti'de 3 il kazan kaldırdı!

Gündemi sarsacak iddia: AK Parti'de 3 il kazan kaldırdı!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

'Mucize' lazım dedi ve ekledi: Ekonomik darboğaz içindeyiz!

'Mucize' lazım dedi ve ekledi: Ekonomik darboğaz içindeyiz!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Meclis'ten geçti! Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor!

Meclis'ten geçti! Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Portakal'a soruşturma

Fatih Portakal'a soruşturma

Vatandaşlar uyarıldı! Gümüşhane'de terör operasyonu başladı

Vatandaşlar uyarıldı, operasyon başladı!

Müjdat Gezen'den adli kontrol kararına itiraz!

Müjdat Gezen'den adli kontrol kararına itiraz!

Zonguldak'ta tarihi eser operasyonu

Zonguldak'ta tarihi eser operasyonu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Menbiç açıklaması: Uyarıyoruz!

MSB'den Menbiç açıklaması: Uyarıyoruz!

Erdoğan'dan 'Esad güçleri Menbiç'te' haberleri sonrası ilk açıklama

Erdoğan'dan flaş Menbiç yorumu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.