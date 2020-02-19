Belediye başkanı sorunu 'seks oteli' ile çözecek!

Amsterdam'ın ilk kadın belediye başkanı Femke Halsema, kentte seks işçiliği ile ilgili sorunlarla mücadele amacıyla radikal değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

Halsema'nın, belediye meclisine önerdiği yeni plan, Red Light Districht'e alternatif olarak, kentin daha uygun bir bölgesinde, "erotik merkez" kurulmasını öngörüyor.

Erotik merkez, beş katlı bir kompleksten oluşacak. En üst katta seks tiyatrosu ile bir seks kulübü yer alacak. Zemin katta, güzellik salonu, solaryum ve masaj salonu, kuaför, restoran, kafe ve bar yer alacak.

Ara katlarda ise seks işçileri için odalar bulunacak. Kadın, erkek ve trans seks işçileri için ayrı ayrı alanlar oluşturulacak.

Halsema'ya göre, böyle bir merkez sayesinde, kentin merkezindeki genelevler bölgesi Red Light üzerindeki baskı, önemli ölçüde hafifletilmiş olacak.

Amsterdam Belediye Başkanı'nın önerdiği plandaki bir başka seçenek de, seks işçilerinin, müşterileri ile daha az yüz yüze geldiği bir "seks oteli." Bu uygulama sayesinde, seks işçileri, meraklı turist akınından kurtulup, sadece internet aracılığıyla iletişim kurdukları müşterilerle birlikte olabilecek.