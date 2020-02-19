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Belediye başkanı sorunu 'seks oteli' ile çözecek!

19.02.2020 13:38 | Son Güncelleme

Hollanda'nın başkenti Amsterdam, şehrin genelevler bölgesi Red Light Districht (Kırmızı Fenerler) bölgesinde yoğun turist akını nedeniyle yaşanan sorunları, "yeni bir erotik merkez veya seks oteli"yle çözmeyi planlıyor.

Belediye başkanı sorunu 'seks oteli' ile çözecek!

Amsterdam'ın ilk kadın belediye başkanı Femke Halsema, kentte seks işçiliği ile ilgili sorunlarla mücadele amacıyla radikal değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

Halsema'nın, belediye meclisine önerdiği yeni plan, Red Light Districht'e alternatif olarak, kentin daha uygun bir bölgesinde, "erotik merkez" kurulmasını öngörüyor.

Erotik merkez, beş katlı bir kompleksten oluşacak. En üst katta seks tiyatrosu ile bir seks kulübü yer alacak. Zemin katta, güzellik salonu, solaryum ve masaj salonu, kuaför, restoran, kafe ve bar yer alacak.

Ara katlarda ise seks işçileri için odalar bulunacak. Kadın, erkek ve trans seks işçileri için ayrı ayrı alanlar oluşturulacak.

Halsema'ya göre, böyle bir merkez sayesinde, kentin merkezindeki genelevler bölgesi Red Light üzerindeki baskı, önemli ölçüde hafifletilmiş olacak.

Amsterdam Belediye Başkanı'nın önerdiği plandaki bir başka seçenek de, seks işçilerinin, müşterileri ile daha az yüz yüze geldiği bir "seks oteli." Bu uygulama sayesinde, seks işçileri, meraklı turist akınından kurtulup, sadece internet aracılığıyla iletişim kurdukları müşterilerle birlikte olabilecek.

Amsterdam Belediyesi, bir süreden beri seks işçileri başta olmak üzere bölgedeki diğer ilgililerle, Red Light Districht'teki "vitrinlerin" geleceği konusunda görüş alışverişinde bulunuyor.

Belediye, yoğun turist akını ve seks işçilerine yönelik saygısız davranışlar nedeniyle vitrin uygulamasına sınırlama getirmek istiyor. Belediye, yasa dışı fuhuş, istismar ve insan kaçakçılığı gibi olumsuzluklarla da mücadele etmeyi planlıyor.

Ancak, Red Light bölgesindeki seks işçileri, vitrinlerini kapatmaya zorlanmayacak. Zorlama ya da lisans iptali, hükümete onlarca milyon euroluk bir ek yük getriecek.

Bu nedenle belediye, yeni erotik merkez ya da seks oteli seçenekleriyle, Red Light bölgesindeki "vitrin fuhuşunun" kendiliğinden azalacağını düşünüyor.

Amsterdam Belediyesi, Başkan Femke Halsema'nın önerdiği plan doğrultusunda yaza kadar bir seçim yapıp, nihai kararını verecek.

UYUŞTURUCU TURİZMİNİ DE AZALTMAK İSTİYOR

Femke Halsema, Amsterdam'daki uyuşturucu turizmini ve yasa dışı uyuşturucu pazarını da olabildiğince azaltmak istiyor.

Halsema, AT5 kanalına yaptığı açıklamada, "Hollanda'daki esrar pazarının suçtan arındırılmasını sağlamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Yapılan araştırmalara göre, turistlerin yaklaşık yüzde 60'ı, Amsterdam'a gelme nedenlerinin başında uyuşturucu kafelerini görmenin geldiğini söylüyor.

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seks oteli belediye başkanı amsterdam red light district erotik merkez

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