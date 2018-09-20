Belediye Başkanı sosyal medyadan canlı yayın yapıp fabrikayı şikayet etti!

Karabük Belediye Başkanı MHP'li Rafet Vergili, Kardemir'in skal kırma tesisleri ile ilgili sosyal medyadan canlı yaptı. Rafet Vergili canlı yayında şu açıklamada bulundu:
"Şu anda Karabük Mahallesi'ndeki Karabük Demir Çelik Fabrikası'nın skal kırma tesislerinin karşısında bulunmaktayım. Bu sayede burada bulunan skal kırma tesislerinin Karabük Mahallesi'ne vermiş olduğu zararlardan sizlere bir nebze de olsa bahsetmek istiyorum. En önemli hususlardan biri, var olan bütün atölyelerin camlarının dahi kapatılmasını talep eden Çevre İl Müdürlüğü, burada yer alan tesis ile ilgili görevini neden yerine getirmiyor? Başka bir örnek verecek olursak, bu sahanın tam anlamıyla kapalı bir saha olması gerekmektedir. Filtrelerin aracılığı ile oluşan tozun dışarıya çıkmaması gerekmektedir. Şu anda Karabük ile ilgili herhangi bir konuda 'biz hissedarların menfaatlerini düşünüyoruz' diyen zihniyet neden şu anda bu konuda hareket etmiyor? Bahsettiğim durumlardan nemalanan herkes, adaletin karşısında yargı yolu ile bunun hesabını verecektir. Bu tesisin şu andaki faaliyetleri durmuş bir vaziyettedir.
"GÖRÜNTÜSÜNÜ SİZLERLE PAYLAŞACAĞIM"
Faaliyete başlamış olduğu andaki görüntüsünü yine sizlerle paylaşacağım. Karabük Demir Çelik Fabrikası görüntülerde de aktardığım üzere, atıklarını bu şekilde atıyor ve bu atıklar çayın kenarında. Görmekte olduğunuz skal kırma tesisleri, var olan hiçbir yönetmeliğe uygun olmadan çalıştırılmaktadır. Karabük Demir Çelik Fabrikası'nın faaliyetlerinin durması ile bu fabrikanın çalışmasıyla hiç alakası olmayan, ama ekonomiye katkısı olan bir tesis burası. Fabrika ekonomisine katkıda bulunan bir tesis olması, 5 bin civarındaki vatandaşımızı toz toprak içerisinde bırakması anlamına gelemez. Bu yaşanılan durum hangi vicdana sığar? Bunu Karabük halkının takdirine bırakıyorum. Yapmış olduğum bu canlı yayın aracılığı ile de Çevre İl Müdürlüğü'ne suç duyurusunda bulunduğumu buradan bildiriyorum"
CANLI YAYIN YAPARAK BAKANI GÖREVE ÇAĞIRMIŞTI
Başkan Vergili, geçen yıl da Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tesisin baca tozundaki çinko metalini tekrar kazanmak için kurduğu fabrika sahasında usulsüz yapıldığını ileri sürdüğü çalışmayı sosyal medyada canlı yayın yaparak takipçileriyle paylaşmış ve dönemin Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan ile Vali Kemal Çeber'i göreve davet ederek fabrikanın kapatılmasını istemişti.
DHA
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