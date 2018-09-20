HABER

Belediye Başkanı sosyal medyadan canlı yayın yapıp fabrikayı şikayet etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 15:54 | Son Güncelleme

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (Kardemir) A.Ş.'de skal kırma tesislerinin hiçbir yönetmeliğe uygun olmadığını öne sürdüğü çalışmasını sosyal medyada canlı yayın yaparak takipçileriyle paylaştı. Vergili, canlı yayın aracılığı Çevre İl Müdürlüğü'ne suç duyurusunda bulundu.

Karabük Belediye Başkanı MHP'li Rafet Vergili, Kardemir'in skal kırma tesisleri ile ilgili sosyal medyadan canlı yaptı. Rafet Vergili canlı yayında şu açıklamada bulundu:

"Şu anda Karabük Mahallesi'ndeki Karabük Demir Çelik Fabrikası'nın skal kırma tesislerinin karşısında bulunmaktayım. Bu sayede burada bulunan skal kırma tesislerinin Karabük Mahallesi'ne vermiş olduğu zararlardan sizlere bir nebze de olsa bahsetmek istiyorum. En önemli hususlardan biri, var olan bütün atölyelerin camlarının dahi kapatılmasını talep eden Çevre İl Müdürlüğü, burada yer alan tesis ile ilgili görevini neden yerine getirmiyor? Başka bir örnek verecek olursak, bu sahanın tam anlamıyla kapalı bir saha olması gerekmektedir. Filtrelerin aracılığı ile oluşan tozun dışarıya çıkmaması gerekmektedir. Şu anda Karabük ile ilgili herhangi bir konuda 'biz hissedarların menfaatlerini düşünüyoruz' diyen zihniyet neden şu anda bu konuda hareket etmiyor? Bahsettiğim durumlardan nemalanan herkes, adaletin karşısında yargı yolu ile bunun hesabını verecektir. Bu tesisin şu andaki faaliyetleri durmuş bir vaziyettedir.

"GÖRÜNTÜSÜNÜ SİZLERLE PAYLAŞACAĞIM"

Faaliyete başlamış olduğu andaki görüntüsünü yine sizlerle paylaşacağım. Karabük Demir Çelik Fabrikası görüntülerde de aktardığım üzere, atıklarını bu şekilde atıyor ve bu atıklar çayın kenarında. Görmekte olduğunuz skal kırma tesisleri, var olan hiçbir yönetmeliğe uygun olmadan çalıştırılmaktadır. Karabük Demir Çelik Fabrikası'nın faaliyetlerinin durması ile bu fabrikanın çalışmasıyla hiç alakası olmayan, ama ekonomiye katkısı olan bir tesis burası. Fabrika ekonomisine katkıda bulunan bir tesis olması, 5 bin civarındaki vatandaşımızı toz toprak içerisinde bırakması anlamına gelemez. Bu yaşanılan durum hangi vicdana sığar? Bunu Karabük halkının takdirine bırakıyorum. Yapmış olduğum bu canlı yayın aracılığı ile de Çevre İl Müdürlüğü'ne suç duyurusunda bulunduğumu buradan bildiriyorum"

CANLI YAYIN YAPARAK BAKANI GÖREVE ÇAĞIRMIŞTI

Başkan Vergili, geçen yıl da Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tesisin baca tozundaki çinko metalini tekrar kazanmak için kurduğu fabrika sahasında usulsüz yapıldığını ileri sürdüğü çalışmayı sosyal medyada canlı yayın yaparak takipçileriyle paylaşmış ve dönemin Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan ile Vali Kemal Çeber'i göreve davet ederek fabrikanın kapatılmasını istemişti.

DHA

PARTNERRoma’da nikâh Boğaz’da düğünRoma’da nikâh Boğaz’da düğün
Diyarbakır'da, AB destekli Prefabrik eğitim kurumlarında ilk ders zili çaldıDiyarbakır'da, AB destekli Prefabrik eğitim kurumlarında ilk ders zili çaldı
İlköğretim Haftası'nda öğrencilere balık ekmek ikramıİlköğretim Haftası'nda öğrencilere balık ekmek ikramı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karabük Rafet Vergili Kardemir fabrika sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

Serdar Turgut'tan olay iddia: Birileri 'Erdoğan iyi iş yaptı' denilmesine tahammül edemiyor ve sosyal medyada blok koyduruyor

Serdar Turgut'tan olay iddia: Birileri 'Erdoğan iyi iş yaptı' denilmesine tahammül edemiyor ve sosyal medyada blok koyduruyor

'20 yıl sürecek bir savaşa hazır olun'

'20 yıl sürecek bir savaşa hazır olun'

Mehmet Barlas'tan Erdoğan'a: Ülkede kriz yoksa öfkeli ve tepkisel konuşmalar yapma

Mehmet Barlas'tan Erdoğan'a: Ülkede kriz yoksa öfkeli ve tepkisel konuşmalar yapma

Karısının yeğeniyle yasak aşk yaşadığını canlı yayında açıkladı!

Karısının yeğeniyle yasak aşk yaşadığını canlı yayında açıkladı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Yeni Ekonomi Programını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Yeni Ekonomi Programını açıkladı

This Is Us dizisinin bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

This Is Us dizisinin bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Serdar Turgut'tan olay iddia: Birileri 'Erdoğan iyi iş yaptı' denilmesine tahammül edemiyor ve sosyal medyada blok koyduruyor

Serdar Turgut'tan olay iddia: Birileri 'Erdoğan iyi iş yaptı' denilmesine tahammül edemiyor ve sosyal medyada blok koyduruyor

Eğitimde yaş düzenlemesi! Okuldan atılabilirsiniz

Eğitimde yaş düzenlemesi! Okuldan atılabilirsiniz

Bilgisayarını tamirciye verdi şantaja uğradı: Özel fotoğrafların elimde...

Bilgisayarını tamirciye verdi şantaja uğradı: Özel fotoğrafların elimde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziler Günü'nde önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziler Günü'nde önemli açıklamalar

Son dakika! Ceylan Buğan öldürüldü

Son dakika! Ceylan Buğan öldürüldü

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bunları dedin ya, yandaşa dokundun ya, şimdi ne fetöcülüğün kalır ne teröristliğin şimdi. Ama helal olsun işini takip ettiğin için.
Diğer Haberler
Yeşilçam filmlerinde gözden kaçan çekim hataları

Yeşilçam filmlerinde gözden kaçan çekim hataları

Ortalama 120 yıl yaşıyorlar! Hunza Türkleri'nin gizemli hayatı

Ortalama 120 yıl yaşıyorlar! Hunza Türkleri'nin gizemli hayatı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

Evinde esrar bulunan HDP'li Yedibela Kızılkaya gözaltına alındı

Evinde esrar bulunan HDP'li Yedibela Kızılkaya gözaltına alındı

Teknofest'te büyük yarış! Kenan Sofuoğlu SOLOTÜRK’e karşı

Teknofest'te büyük yarış! Kenan Sofuoğlu SOLOTÜRK’e karşı

Korna sesini duymayan işitme engelleye darp!

Korna sesini duymayan işitme engelleye darp!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.