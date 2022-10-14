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  4. Belediye Başkanı'yla görüşemeyince çatıya çıktı! Başkan'dan gelen o sesle ikna oldu

Belediye Başkanı'yla görüşemeyince çatıya çıktı! Başkan'dan gelen o sesle ikna oldu

14.10.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ile görüşmek istediğini ancak belediyeye alınmadığını iddia eden yüzde 75 engelli vatandaş belediyenin karşısındaki yeni binanın çatısına çıktı. Belediye Başkanı Kantarcı da olay yerine gelerek vatandaşa “Yaşamak varken ölünür mü” diye seslendi ve çatıdan inmesini istedi. Vatandaş uzun uğraşlar sonucu çatıdan inmeye ikna oldu ve Belediye Başkanı Kantarcı’yla makamında görüştü.

İlçede panik yaratan olay, ilçenin Yeni Mahalle Uğur Mumcu Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 50 yaşındaki yüzde 75 engelli olan Ali Kalkancı’nın iddialarına göre Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ile görüşmek istediğini söyledi, görüşemediği için belediye binasının karşında bulunan inşaatın çatısına çıktı. Çatıya çıkan engelli adam oturarak eylem yaptı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

BELEDİYE BAŞKANI KANTARCI BÖYLE SESLENDİ

Belediye Başkanı Kantarcı, çatıda oturan Kalkancı’ya “Yaşamak varken ölünür mü” diye seslenerek çatıdan inmesini istedi. Uzun uğraşlar sonrası adam çatıdan inmeye ikna oldu.

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BAŞKAN KANTARCI İLE MAKAMINDA KONUŞTU

İtfaiye ekipleri tarafından çatıdan indirilen engelli adam, Başkan Kantarcı ile makamında konuşma imkanı buldu. Bana yazık günah değil mi diyen engelli adam Kalkancı, 10 çocuğu olduğunu söyleyerek Başkan Kantarcı’dan yardım istedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Belediye başkanı Zonguldak Çaycuma engelli
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