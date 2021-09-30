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  4. Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir, makam koltuğu yerine iki yıldır sandalyeye oturuyor

Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir, makam koltuğu yerine iki yıldır sandalyeye oturuyor

30.09.2021 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın Beldesinin Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir, iki yıldır makam koltuğuna oturmuyor. "Makam koltuğu oturan kişide bağımlılık yapıyormuş. Bu alışkanlık bana da bulaşır diye makam koltuğunu depoya kaldırdım” diyen başkan Bozdemir, göreve geldiği günden beri sandalyeye oturuyor.

Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir, makam koltuğu yerine iki yıldır sandalyeye oturuyor

2019 yerel seçimlerinde Demokratik Sol Parti'den belediye başkanı seçilen, ardından CHP'ye geçen Bahadın Belde Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir, göreve geldikten sonra makam koltuğunu kaldırıp yerine sandalye koydu. Başkan Bozdemir, koltuk sevdalısı biri olmadığını ve bu nedenle 2 yıldır sandalyeye oturarak görev yaptığını söyledi.

İKİ YILDIR SANDALYEYE OTURUYOR

Bozdemir, "Makam koltuğu oturan kişide bağımlılık yapıyormuş. Bir oturan bir daha o koltuğu terk edemiyormuş. Bu alışkanlık bana da bulaşır diye geldiğim ilk gün makam koltuğunu depoya kaldırdım. Yerine mütevazı bir sandalye, üzerine bir de minder koydum ve orada oturarak görevimi yapmaya çalışıyorum" dedi.

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Sadece koltuk alışkanlığını değil, başka alışkanlıkları da terk ettiğini ifade eden Bozdemir, "Örneğin, benim kapım sürekli açıktır. Herhangi bir nedenle gelen bir vatandaşımız doğrudan içeri girebilir. Çünkü sekreterim de yoktur. Ziyaretçimizin özel bir konusu varsa, o zaman kapıyı kapatırım. Bunun haricinde ziyaretçilerime kapım her zaman sonuna kadar açıktır" diye konuştu.

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(DHA)

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Yozgat CHP
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