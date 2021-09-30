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Kemalpaşa Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın gündem oldu! Öğretmeni sınıftan mı kovdu?

30.09.2021 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin'de Kemalpaşa Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın’ın, ziyaret ettiği lisede girdiği sınıfta "hoş geldiniz" diyerek kendisine elini uzatan öğretmeni "Haddini bil, sınıftan çık dışarıya bekle" diyerek kovduğu iddia edildi. Söz konusu olay sosyal medyada gündem yarattı.

Kemalpaşa Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın gündem oldu! Öğretmeni sınıftan mı kovdu?

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 20 Ağustos’ta Kemalpaşa ilçesine kaymakam olarak atanan Mehmet Faruk Saygın, göreve başladığı ilçede dün Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.

SINIFTAN MI KOVDU?

İddiaya göre Kaymakam Saygın, elini uzatıp kendisine ‘Hoş geldiniz’ diyen genç öğretmene ‘Bu ne hadsizlik’ diyerek sınıftan çıkmasını, dışarıda beklemesini söyledi. Gerginlik yaşanan ziyaret sonrası Kaymakam Saygın, okuldan ayrıldı.

EĞİTİM-SEN'DEN TEPKİ

Kaymakam Saygın’ın iddialarla igili açıklama yapmazken, konuya ilişkin ilgili kurumca yazılı açıklama yapılacağı belirtildi. Kemalpaşa Eğitim-Sen temsilcisi Koray Emiralioğlu da, yaşanan olaylara tepki gösterdi. Kaymakam ve öğretmenin ilçede yeni göreve başladıklarını ve aralarında hiç bir sorun olmadığını belirten Emiralioğlu, kimsenin öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştırmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Kemalpaşa Eğitim-Sen’den yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi.

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“Okul ziyaretinde bulunan Kemalpaşa İlçe Kaymakamı M. Faruk Saygın girdiği sınıfta kendisine ‘Hoş geldiniz’ diyen öğretmene ‘Bu ne hadsizlik’ diyerek sınıftan çıkmasını, dışarıda beklemesini söylemiştir. Sınıftaki diğer öğretmen durumu izah etmeye çalışınca; ‘Sen kimsin ücretli misin?’ gibi tehditkâr sorular, yöneltmiştir. Bizler öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaştırılmasına ve tüm bu baskılara karşı onurumuza, haklarımıza ve emeğimize sahip çıkacağız. Kimse unutmasın ki; kapıkulu değil, öğretmeniz.”

Kaymakam Mehmet Faruk Saygın'la ilgili iddialar sosyal medyada en çok konuşulan konulardan oldu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kaymakam Öğretmen Artvin Kemalpaşa ilçesi
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