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Belediye Başkanını kızdıran olay! Talimatı verdi: Görevden alın

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 17:27 | Son Güncelleme

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 2019 yılı bütçesini taslak bütçe kitapçığına yanlış yazılmasının ortaya çıkmasının ardından çileden çıktı. Başkan Gürkan, '283 milyon 508 bin lira yapması lazım, siz buraya 283 milyon 500 lira yazıyorsunuz. Alın bunu da görevden. Oyun mu oynuyoruz burada?' dedi.

Belediye Başkanını kızdıran olay! Talimatı verdi: Görevden alın

Edirne Belediye Meclisi kasım ayı olağan toplantısı 2. birleşimi meclis salonunda Belediye Başkanı Recep Gürkan başkanlığında gerçekleşti. Bütçe maddeleri taslak bütçe kitapçığından tek tek okunduktan sonra meclis üyelerinin onayına sunuldu.

'KİM YAZDI BUNU?'

Bütçe kitapçığını okuyan görevlinin uyarısı üzerine toplam bütçenin taslak bütçe kitapçığına yanlış yazıldığı anlaşıldı. Toplantıda yer alan yazı işleri müdürlüğü görevlilerine durumun nedenini soran Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Bizde 500 olarak onaylıyorduk bak. 508 değil mi bu? Buraya 500 yazmışsınız, kim yazdı bunu? Ben yazmadığıma göre biriniz yazdı, kim yazdı bunu?" diye sordu.

'BİZ KİM?'

Görevlinin "Biz yazmışız başkanım" cevabı üzerine Gürkan, "Biz kim, kim biz? Evladım bak 238 milyon 508 bin liraya 45 milyon lira daha ekliyorsunuz ne yapıyor? 283 milyon 508 bin lira yapması lazım, siz buraya 283 milyon 500 lira yazıyorsunuz. Bize de 283 milyon 500 bin lira olarak onaylatıyorsunuz. Semih Bey fark etmese ne olacak? Bütçe, bu şekilde onaylanmış oluyor." dedi.

'GÖREVDEN ALIN' TALİMATI

Yazı işleri görevlileri özür diledi ancak Gürkan görevliyi işaret ederek "Alın bunu da görevden. Oyun mu oynuyoruz burada." dedi. Bunun üzerine görevli salondan ayrıldı.

Toplantıda Edirne Belediyesi 2019 yılı bütçesi 283 milyon 508 bin lira olarak oy birliğiyle kabul edildi. AA

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Anahtar Kelimeler:
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan Edirne

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
herkes show yapıyor
Liyakatın olmadığı yerde normal böyle hatalar ilk okul terk bi adamdır kesin
aferin
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