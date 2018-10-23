Belediye başkanının makam aracını bulana 10 bin TL ödül verilecek

Aydın'ın Didim ilçesinde bir inşaat şirketi, belediyeye açtığı tazminat davası kapsamında haciz konulan ancak henüz bulunamayan Didim Belediye Başkanlığına ait makam otomobilini gören ya da bulanlara 10 bin lira ödül verecek.

İnşaat şirketinin sahibi Ahmet Orak, gazetecilere yaptığı açıklamada, alacaklarına karşılık belediyeye açtıkları tazminat davasını kazandıklarını, bu kapsamda belediyedeki 108 araca mahkeme kararıyla haciz konulduğunu anımsattı.

Belediye Başkanı Deniz Atabay'ın hukuka karşı hareket ettiğini ileri süren Orak, "İcra kararı olmasına rağmen makam aracını kaçırıyor. 108 belediye aracına haciz konulmuş durumda. Belediyeye ait garaja gittiğimizde hiçbir arabayı bulamıyoruz. Sürekli 'görevde' deniyor. Böyle bir şey olabilir mi?" dedi.

Makam aracını hiçbir yerde bulamadıklarını iddia eden Orak, "Biz de farklı bir yol denedik. Halkı bilinçlendirmek için broşür bastık. Bu aracı bulan ya da ihbarda bulunan kişilere 10 bin lira para vereceğimizi belirten afişler astırdık. Bu aracı bulan ya da ihbarda bulunan kişilere 10 bin lira vereceğiz." diye konuştu.