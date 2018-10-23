HABER

Belediye başkanının makam aracını bulana 10 bin TL ödül verilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 20:50 | Son Güncelleme

Aydın'ın Didim ilçesinde bir inşaat şirketi, açtığı dava sonrasında haciz konulan ancak bulunamayan belediye başkanlığına ait makam aracı için 10 bin lira ödül koydu. İnşaat şirketinin sahibi Ahmet Orak, "İcra kararı olmasına rağmen makam aracını kaçırıyor. 108 belediye aracına haciz konulmuş durumda. Belediyeye ait garaja gittiğimizde hiçbir arabayı bulamıyoruz. Sürekli 'görevde' deniyor. Böyle bir şey olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde bir inşaat şirketi, belediyeye açtığı tazminat davası kapsamında haciz konulan ancak henüz bulunamayan Didim Belediye Başkanlığına ait makam otomobilini gören ya da bulanlara 10 bin lira ödül verecek.

İnşaat şirketinin sahibi Ahmet Orak, gazetecilere yaptığı açıklamada, alacaklarına karşılık belediyeye açtıkları tazminat davasını kazandıklarını, bu kapsamda belediyedeki 108 araca mahkeme kararıyla haciz konulduğunu anımsattı.

Belediye Başkanı Deniz Atabay'ın hukuka karşı hareket ettiğini ileri süren Orak, "İcra kararı olmasına rağmen makam aracını kaçırıyor. 108 belediye aracına haciz konulmuş durumda. Belediyeye ait garaja gittiğimizde hiçbir arabayı bulamıyoruz. Sürekli 'görevde' deniyor. Böyle bir şey olabilir mi?" dedi.

ilan

Makam aracını hiçbir yerde bulamadıklarını iddia eden Orak, "Biz de farklı bir yol denedik. Halkı bilinçlendirmek için broşür bastık. Bu aracı bulan ya da ihbarda bulunan kişilere 10 bin lira para vereceğimizi belirten afişler astırdık. Bu aracı bulan ya da ihbarda bulunan kişilere 10 bin lira vereceğiz." diye konuştu.

Şirketin avukatı Murat Sultansu da, belediye başkanı ve yardımcılarının "09 D 0001" plakalı makam aracını icra işlemlerinden kaçırdığı iddiasıyla Didim Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçesi verdiklerini ifade etti.

İnşaat şirketi, 30 Mart 2014'teki yerel seçimden önce aldığı inşaat ruhsatının yeni seçilen belediye yönetimi tarafından iptal edilmesinin ardından belediye aleyhine açtığı dava açmıştı.

Dava sonucu belediyeden 1 milyon 468 bin 326 lira tazminat alma hakkı kazanan inşaat firmasının avukatı, makam otomobillerinin de bulunduğu 108 araç, 49 banka hesabı ile 3. kişilerden alacaklarla ilgili haciz işlemi başlatmıştı.

Firma yetkilileri geçen hafta, Söke Sanayi Sitesi'ndeki tamir atölyesine polis ekipleriyle giderek, belediyeye ait 09 D 5200 resmi plakalı lüks otomobili, tamir edildiği yerden alarak bir otoparka çektirmişti.

(AA)

PARTNERDaha iyi orgazm olabilmek için vajinasına estetik yaptırdıDaha iyi orgazm olabilmek için vajinasına estetik yaptırdı
Fatih Portakal 29 Ekim Resepsiyonu tartışmalarına böyle yanıt verdi!Fatih Portakal 29 Ekim Resepsiyonu tartışmalarına böyle yanıt verdi!
Meteoroloji'den 6 il için sağanak ve kar uyarısıMeteoroloji'den 6 il için sağanak ve kar uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aydın didim belediyesi haciz Makam aracı ödül

En Çok Okunan Haberler

Bedelli askerden acı haber! Törenle uğurlandı

Bedelli askerden acı haber! Törenle uğurlandı

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

İngiltere'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına ilk tepki

İngiltere'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına ilk tepki

'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası

'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası

Mehmet Ali Erbil'in doktorundan açıklama! 'Durumu ağır'

Mehmet Ali Erbil'in doktorundan açıklama! 'Durumu ağır'

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

İlginizi Çekebilir

Bedelli askerden acı haber! Törenle uğurlandı

Bedelli askerden acı haber! Törenle uğurlandı

İstanbul Kadıköy'de dehşet! Önüne geleni bıçakladı: Yaralılar var

İstanbul Kadıköy'de dehşet! Önüne geleni bıçakladı: Yaralılar var

Çok önemli uyarı! Herkesi ilgilendiriyor: Bomba gibi patlayabilir

Çok önemli uyarı! Herkesi ilgilendiriyor: Bomba gibi patlayabilir

Nevşin Mengü'den Twitter'ı sallayan 'pipi' paylaşımı

Nevşin Mengü'den Twitter'ı sallayan 'pipi' paylaşımı

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CNN Türk ile yollarını ayırmıştı! İşte Şirin Payzın'ın yeni adresi

CNN Türk ile yollarını ayırmıştı! İşte Şirin Payzın'ın yeni adresi

Battal İlgezdi hakkında soruşturma başlatıldı

Battal İlgezdi hakkında soruşturma başlatıldı

İş insanını dolandırdığı iddia edilen sanık: Paraları savcı aldı

İş insanını dolandırdığı iddia edilen sanık: Paraları savcı aldı

Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Son dakika! PKK'nın İsveç sorumlusu Diyarbakır'da yakalandı

Son dakika! PKK'nın İsveç sorumlusu Diyarbakır'da yakalandı

Fatih Portakal 29 Ekim Resepsiyonu tartışmalarına böyle yanıt verdi!

Fatih Portakal 29 Ekim Resepsiyonu tartışmalarına böyle yanıt verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.