Belediye çalışanı, üzüm bağında tüfekle vuruldu

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, belediye çalışanı Güven Acar (51), üzüm bağında kimliği belirsiz kişi tarafından pompalı tüfekle vurularak, yaralandı. Kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan Acar'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Saldırganın kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, dün akşam, Pınarkent yakınlarındaki üzüm bağında meydana geldi. Honaz Belediyesi'nde otopark görevlisi olan Güven Acar, kendisine ait bağda çalışırken, kimliği belirsiz kişi tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Silah sesini duyup, gelenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Acar, sağlık görevlilerince ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, olay sonrası kaçan saldırganın kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. Hastanede tedavisi süren Güven Acar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Honaz Belediye Başkanı CHP'li Yüksel Kepenek, olayın ardından yazılı açıklama yaptı. Saldırıyı kınadığını belirten Başkan Kepenek, "Güven Acar başarılı bir ameliyat geçirdi ve şu anda hastane süreci devam ediyor. Bu saldırıyı gerçekleştiren kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor. Bu sürecin her aşamasını yakından takip edeceğimizi de herkesin bilmesini istiyorum. Sebebi ne olursa olsun şiddetle bir yere varılamayacağını herkes anlamalı" dedi.

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