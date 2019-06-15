Belediye işçilerinin çocuklarıyla yer aldığı Babalar Günü videosu beğenildi

Hande NAYMAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'de Buca Belediyesi’nin, Babalar Günü’ne özel olarak hazırladığı, belediyede görevli temizlik işçisi, veteriner ve marangoz 3 baba ile çocuklarının yer aldığı video, sosyal medyada büyük ilgi gördü. "Tüm babalar bir kahramandır ve tüm çocuklar babasına hayrandır" sloganıyla Babalar Günü’nün kutlandığı video, sosyal medyada etkileşim rekoru kırdı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde çalışan Cafer Aksünger ve 4 yaşındaki kızı Dicle, Fen İşleri Müdürlüğü’nde çalışan Tamer Özdağ ve 7 yaşındaki oğlu Talha ile Veterinerlik İşleri Müdürlüğü’nde çalışan Akın Karaman ve 8 yaşındaki oğlu İlker’in kamera karşısına geçtiği videonun finali de izleyenleri duygulandırdı. Videoda minik Dicle temizlik işçisi babası için "Benim babam Süperman. Sihirli bir değneği var. Dokunduğu her yeri tertemiz yapıyor" derken, İlker de veteriner babası için "Benim babam bütün hayvanların kahramanı. Aynı onun da Ali Baba gibi bir çiftliği var. Kediler, köpekler onun dostları" cümlelerini kuruyor. Babası marangoz olan Talha ise, "Benim babam hem kahraman hem sihirbaz. Dümdüz tahtalardan neler neler yapıyor. İsterse Pinokyo bile yapabilir" sözleriyle izleyenleri gülümsetiyor.

Video, Mustafa Kemal Atatürk ve manevi kızı Ülkü Adatepe’nin görüntüleri ile "Tüm babalar bir kahramandır ve tüm çocuklar babasına hayrandır" sloganıyla son buluyor.

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