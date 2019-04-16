Belediye kulüp çalışanlarını çekince onursal başkanın eşi mutfağa girdi

Göreve geldikten sonra Menemen Belediyespor ile ilgilenmeye başladığını ve destek olduğunu aktaran Şahin, "3. Lig'de şampiyon olduktan sonra şimdi bir üst ligde mücadele ediyoruz. Geçen yıl olduğu gibi bu sezon da şampiyonluğun en güçlü adayıyız." dedi.

Tahir Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Menemen'de 1999'dan 31 Mart seçimlerine kadar belediye başkanlığı yaptığını hatırlattı.

Şampiyonluk yolunda önemli bir maçı kazanan Menemen Belediyesporlu futbolcular ve kulüp yönetimi, belediye personeli olan 30 kulüp çalışanı CHP'li yeni belediye yönetimi tarafından geri çekilmesi kararıyla büyük üzüntü yaşadı.

"Serdar Aksoy, Menemen Belediyespor'da çalışan arkadaşlarımızı toplayarak, 'bu saatten sonra Menemen Belediyespor Derneği'ne hiç kimse gitmeyecek. Size 15 dakika süre veriyorum orada görürsem işten atarım' diyor. Böyle bir kararla takımın bütün moral ve motivasyonunu bozmaya çalışan bir anlayış. Demek ki sen takımın şampiyon olmasını istemiyorsun. Kulübe 20 yıldır emek veren Tahir Şahin bir daha güçlenmesin, gündeme gelmesin diye mücadele ediliyor. Halbuki ben yüzde 98 oranında siyaseti bıraktım, futbol adamı olarak mesai harcamak istiyorum. Siz takımın altına dinamit koyuyorsunuz. Bu takım inadına şampiyon olacak."

Şahin, Menemen Belediyespor 20 yıllık hayaline kavuşmaya bu kadar yakınken yeni göreve gelen belediye başkanı Serdar Aksoy'un kulüple ilgili uygulamalarına bir anlam veremediğini belirtti.

Yaşananlara rağmen futbolcuların mağdur olmayacağını anlatan Şahin, "Yemeklerini bizzat mutfağa girip eşim yapacak. 15 yaşındaki çocukları aç bırakmak hangi vicdana sığar. Futbolcularımızı hiçbir şeyden eksik bırakmayacağız. 31 Mart seçimlerinin ardından belediyeden bir kuruş para istemedik, istemeye de niyetimiz yok. Bu takım tüm Menemenlilerin. Bütün bunlara rağmen bu takım şampiyon olacak." şeklinde konuştu.

Nurdan Şahin de kulüp çalışanlarının çekilmesi üzerine futbolcuların bu durumda etkilenmemesi için mutfağa girme kararı aldığını söyledi.

Futbolcular için önlüğünü giyip yemek pişirmeye başladığını belirten Şahin, "Eşim, 'sana mutfakta ihtiyacım var' dedi. Hemen geldim. Futbolcularımız bizim evlatlarımız. Yeni bir mutfak ekibi ayarlanıncaya kadar çocukları aç bırakmak istemedim. Bu arada takımımıza gönül veren tüm anneleri göreve çağırıyorum, bana yardıma gelirlerse çok sevinirim. Şampiyonluk yolunda bugün yemek yarın tuvalet de temizleyebiliriz, sahada amigo gibi tribünde oluruz." ifadelerini kullandı.