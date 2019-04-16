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Belediye kulüp çalışanlarını çekince onursal başkanın eşi mutfağa girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 12:20 | Son Güncelleme

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 5 puan farkla birinci sırada bulunan Menemen Belediyespor'da yeni belediye yönetimi kulüpteki 30'a yakın çalışanı çekince kulüp onursal başkanının eşi mutfağa girip yemek yapmaya başladı - Menemen Belediyespor Onursal Başkanı Tahir Şahin: "Yemeklerini bizzat mutfağa girip eşim yapacak. 15 yaşındaki çocukları aç bırakmak hangi vicdana sığar. Futbolcularımızı hiçbir şeyden eksik bırakmayacağız. 31 Mart seçimlerinin ardından belediyeden bir kuruş para istemedik, istemeye de niyetimiz yok" - Tahir Şahin'in eşi Nurdan Şahin: "Eşim, 'sana mutfakta ihtiyacım var' dedi. Hemen geldim. Futbolcularımız bizim evlatlarımız. Yeni bir mutfak ekibi ayarlanıncaya kadar çocukları aç bırakmak istemedim"

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonun bitimine 3 hafta kala 5 puan farkla lider durumda yer alan Menemen Belediyespor'da yeni seçilen belediye yönetimi, çalışanlarını geri çağırınca kulüp onursal başkanının eşi futbolcular için yemekhaneye girdi.

Geçen hafta kendi sahasında Pendikspor'u 2-1 mağlup eden Menemen Belediyespor, bitime 3 hafta kala liderliğini korudu.

Şampiyonluk yolunda önemli bir maçı kazanan Menemen Belediyesporlu futbolcular ve kulüp yönetimi, belediye personeli olan 30 kulüp çalışanı CHP'li yeni belediye yönetimi tarafından geri çekilmesi kararıyla büyük üzüntü yaşadı.

Temizlikçisinden aşçısına kadar hiçbir çalışan kulübe gelmeyince Menemen Belediyespor Kulübü Onursal Başkanı Tahir Şahin'in eşi Nurdan Şahin, önlüğünü takıp mutfağa girerek futbolculara yemek pişirdi.

Tahir Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Menemen'de 1999'dan 31 Mart seçimlerine kadar belediye başkanlığı yaptığını hatırlattı.

Göreve geldikten sonra Menemen Belediyespor ile ilgilenmeye başladığını ve destek olduğunu aktaran Şahin, "3. Lig'de şampiyon olduktan sonra şimdi bir üst ligde mücadele ediyoruz. Geçen yıl olduğu gibi bu sezon da şampiyonluğun en güçlü adayıyız." dedi.

Şahin, Menemen Belediyespor 20 yıllık hayaline kavuşmaya bu kadar yakınken yeni göreve gelen belediye başkanı Serdar Aksoy'un kulüple ilgili uygulamalarına bir anlam veremediğini belirtti.

Yeni belediye yönetiminin, şampiyonluk mücadelesi veren Menemen Belediyesporlu futbolcuları ve taraftarları üzen kararlar aldığını ileri süren Şahin, şöyle konuştu:

"Serdar Aksoy, Menemen Belediyespor'da çalışan arkadaşlarımızı toplayarak, 'bu saatten sonra Menemen Belediyespor Derneği'ne hiç kimse gitmeyecek. Size 15 dakika süre veriyorum orada görürsem işten atarım' diyor. Böyle bir kararla takımın bütün moral ve motivasyonunu bozmaya çalışan bir anlayış. Demek ki sen takımın şampiyon olmasını istemiyorsun. Kulübe 20 yıldır emek veren Tahir Şahin bir daha güçlenmesin, gündeme gelmesin diye mücadele ediliyor. Halbuki ben yüzde 98 oranında siyaseti bıraktım, futbol adamı olarak mesai harcamak istiyorum. Siz takımın altına dinamit koyuyorsunuz. Bu takım inadına şampiyon olacak."

Hayatını Menemen Belediyespor'a adadığını dile getiren Şahin, taraftarların şampiyonluk yolunda kendisine çok güvendiğini dile getirdi.

Yaşananlara rağmen futbolcuların mağdur olmayacağını anlatan Şahin, "Yemeklerini bizzat mutfağa girip eşim yapacak. 15 yaşındaki çocukları aç bırakmak hangi vicdana sığar. Futbolcularımızı hiçbir şeyden eksik bırakmayacağız. 31 Mart seçimlerinin ardından belediyeden bir kuruş para istemedik, istemeye de niyetimiz yok. Bu takım tüm Menemenlilerin. Bütün bunlara rağmen bu takım şampiyon olacak." şeklinde konuştu.

Nurdan Şahin de kulüp çalışanlarının çekilmesi üzerine futbolcuların bu durumda etkilenmemesi için mutfağa girme kararı aldığını söyledi.

Futbolcular için önlüğünü giyip yemek pişirmeye başladığını belirten Şahin, "Eşim, 'sana mutfakta ihtiyacım var' dedi. Hemen geldim. Futbolcularımız bizim evlatlarımız. Yeni bir mutfak ekibi ayarlanıncaya kadar çocukları aç bırakmak istemedim. Bu arada takımımıza gönül veren tüm anneleri göreve çağırıyorum, bana yardıma gelirlerse çok sevinirim. Şampiyonluk yolunda bugün yemek yarın tuvalet de temizleyebiliriz, sahada amigo gibi tribünde oluruz." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Suat Kaya da birinci lig yolunda çok iyi bir hava yakaladıklarını ancak yaşadıkları sıkıntının futbolcuları olumsuz etkilediğini kaydetti.

Öte yandan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, kulüp çalışanların belediye personeli olduğunu ve maaşlarının belediyeye tarafından ödendiğini söyledi.

Aksoy, şunları kaydetti:

"Tahir Şahin hakkında kamuyu zarara uğratmaktan ve görevi kötüye kullanmaktan savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Sayıştayın raporunda da bellidir, burada bir usulsüzlük vardır."

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