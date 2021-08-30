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  4. Belediye personellerinin okuduğu 30 Ağustos zaferini anlatan şiiri tüyleri diken diken etti

Belediye personellerinin okuduğu 30 Ağustos zaferini anlatan şiiri tüyleri diken diken etti

30.08.2021 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıldönümünde özel denetimli belediye otobüsünde farkındalık çalışması yaptı. Düzce Belediyesi çalışanları, 30 Ağustos Zaferinin 99. yıldönümü dolayısıyla okudukları şiirle dinleyenlerin tüylerini diken diken ederken, vatandaşlar da alkışlarıyla destek verdiler.

30 Ağustos Zaferi'nin 99. yıldönümü dolayısıyla Düzce Belediyesi sıra dışı etkinliğe imza attı.

30 AĞUSTOS ZAFERİNİ ANLATAN ŞİİR OKUDULAR

Düzce Belediyesi Özel Denetimli Halk otobüsünde gerçekleşen etkinlikte Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü personelleri, yolcu gibi bindikleri otobüste birden 30 Ağustos zaferini anlatan şiiri okumaya başladılar. Belediyenin 5 personeli yolcu duraklarından otobüse tek tek binerek yolculuk yapmaya başladı. Yolun yarısına gelindiğinde 1 personel 30 Ağustos zaferini anlatan şiir okumaya başladı. Ardından diğer 4 kişi de sırayla şiire devam etti.

CEP TELEFONU İLE KAYDETTİLER

Hem 30 Ağustos 1922 şartlarını hem de büyük zaferin getirdiklerini şiirle anlatan Belediye çalışanlarının şiir okuduğu anları ise bazı yolcular cep telefonlarına kaydetti.

Şiirin sonunda ise yolcular belediye çalışanlarını alkışlarıyla kutladılar.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer Bayramı Düzce
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