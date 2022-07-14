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Belediye seçimleri ne zaman? Belediye seçimleri kaç yılda bir yapılır? Yerel seçimler ne zaman?

14.07.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belediye seçimleri en son 31 Mart 2019 tarihinde yapılmıştı. Aradan uzun bir sürenin geçmesiyle son dönemlerde vatandaşlar sıklıkla "Belediye seçimleri ne zaman? Belediye seçimleri kaç yılda bir yapılır?" şeklinde internette sorgulamalar yapıyorlar. Peki bir sonraki yerel seçim ne zaman? Belediye seçimleri kaç yılda bir yapılır?

Belediye seçimleri ne zaman? Belediye seçimleri kaç yılda bir yapılır? Yerel seçimler ne zaman?

Belediye seçimlerinin 2019'da sona ermesiyle, vatandaşlar için bir sonraki seçimlerin ne zaman olacağı merak konusu olmaya devam ediyor. 2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenmiştir. Peki bir sonraki yerel seçim ne zaman olacak?İşte yeni belediye seçim tarihi...

BELEDİYE SEÇİMLERİ NE ZAMAN

Bir sonraki yerel seçimlerin, 31 Mart 2024 tarihinde yapılması bekleniyor.
Seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir. Toplamda 13 parti seçimlerde yer alacak. Bir sonraki Cumhurbaşkanlığı ilk turuda aynı gün gerçekleşecek.

BELEDİYE SEÇİMLERİ KAÇ YILDA BİR YAPILIR?

Yerel seçimler 5 yılda bir yapılmaktadır. En son seçimler 31 Mart 2019 tarihinde yapılmıştır.

Dolayısı ile bir sonraki yerel seçim tarihi 31 Mart 2024 Pazar gününe denk gelmektedir.

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