Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Diyorlar ki 'Martın sonunda bahar gelecek.' Bu ülke ve şehirler, CHP döneminde ne zaman bahar gördü ki martın sonunda görsün? Hiçbir zaman görmedi. Sizin belediyecilik karneniz de hizmet karneniz de anlayışınız da sıfır. Siz, çöp, çamur, çukur belediyeciliğini milletin hafızasına kazıdınız." dedi.

Kurum, Konya'nın Beyşehir ilçesinde Şehir Konağı'nın açılışında yaptığı konuşmada, konağın Türk kültür ve mimarisi baz alınarak özenle yapıldığını ve vatandaşların hizmetine açıldığını belirtti.

Açılış öncesi tarihi Eşrefoğlu Camisi'nde öğle namazını kıldığını ve orada vatandaşlarla da sohbet etme imkanı bulduğunu aktaran Kurum, "Tarihten bugüne gelmiş ve inşallah bizim de gelecek nesillere aktaracağımız bu önemli eserimizin, değerimizin etrafında, tescilli yapıları yenilemek ve sokak sağlıklaştırması yapmak suretiyle çevre düzenlemesi yapacağız." diye konuştu.

Kurum, ayrıca hem mevcut belediye başkanı hem de belediye başkan adayının Beyşehir Gölü'nün kirliliğinden bahsettiğini anlatarak, "Ben Çevre ve Şehircilik Bakanıyım ve Konyalıyım. Dolayısıyla Beyşehir Gölü kirli olamaz. Bakan Yardımcımıza talimatımızı verdik, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ve Beyşehir Belediye Başkanlığımızla iş birliği içerisinde bu temizleme çalışmasını başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.