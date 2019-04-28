BİLECİK (AA) - HARUN KAYMAZ - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bağımsız olarak belediye başkanı seçilen Zekiye Tekin, bölge insanının tarımdan aldığı payı artırmak için onları teşvik etmek ve ilçenin ürünlerini tanıtmak amacıyla mesaisi dışındaki zamanının bir bölümünü şalvar giyip tarlada çalışarak geçiriyor. Tekin, 2004 yılında sekreter olarak işe başladığı belediyede üç dönem sonra özel kalem müdürü olarak görevlendirildi. Son seçimde bağımsız aday olan ve en büyük desteği kadınlardan alan Tekin, belediye başkanı seçildi. Pazaryeri'nin 41 yaşındaki kadın belediye başkanı, 6 bin 500 nüfuslu kentte görevine başlamasından bu yana makamında günde onlarca kişiyi ağırlıyor. Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünde eğitimine devam eden Tekin, mesai bitiminde şalvarını giyerek ilçenin değer gören ürünlerinin hasadında işçilerle çalışıyor. Arazi sahipleri ve işçileri tek tek tanıyan, onlarla arkadaş gibi olan ve özellikle kadınların desteğini büyük ölçüde alan Tekin, hasat yorgunluğunu ise yine tarlada demlenen çayı uzun sohbetler eşliğinde içerek atıyor. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Bu besinler yiyenleri hem güzelleştiriyor, hem sağlıklı kılıyor! Sahte altın satan kadını yakalamıştı! 'Mağdur oldum' Küçükçekmece'de lüks ciple çocuk kaçırmaya çalıştılar

Bulgaristan göçmeni ailenin beş çocuğundan biri olan Zekiye Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güzel, mutlu ve kalabalık bir aile olduklarını söyledi. Kendi halinde bir çevresi bulunduğunu belirten Tekin, şunları anlattı: "Tarım ve hayvancılıkla uğraşan bir ilçede yaşamımızı sürdürüyoruz. Doğasının güzelliği ve insanlarının sıcakkanlı olmasıyla bilinen bir kent burası. Gurur duyuyorum, kendimi şanslı hissediyorum. Seçim sürecinde kadınların desteği çok fazlaydı. Gerçekten hiç çekinmeden büyük bir gayret sarf edip yanımda oldular. Erkeklerin de desteğini gördüm. İlk destekleyen kadınlar oldu, daha cesur davrandılar. Hiçbir şeyden korkmadılar. İlçenin tamamını tek tek tanırım, onlar da beni tanır." - "En iyi yaptığım işler belediyecilik ve çiftçilik" Belediye Başkanı Tekin, ilçede çok yönlü yetiştiricilik olduğuna dikkati çekti. Yetiştirdikleri tarım ürünlerinin en önemlilerinden birinin şerbetçi otu olduğu bilgisini veren Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yatıştırıcılık özelliği olan bir ürün. Bizim dönemimizde bunu çok yönlü kullanmak amacıyla projelerimiz olacak. Şerbetçi otunun hasadında 6 metre direklerimiz var, altına kazık çakıyoruz. Tellerle bağlıyoruz toprağa, sabit olması açısından. 15-20 gün sonra dipler topraktan çıkıyor güneşi gördükçe. Dalları iplere sarkıyor. Temmuz ayında kozalar belirleniyor, ağustosta ise hasadı yapıyoruz. Tescilli Osmanlı boncuğu fasulyemiz var. Başlangıcından bitimine, hasadına kadar yetiştiriciliğini çok iyi bilirim."