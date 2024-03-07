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Belediyede skandal! Mesai saatinde çıplak görüntülü sohbet yaptı

07.03.2024 10:59
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Kırşehir’de belediye güvenlik görevlisi mesai saati içerisinde üniformasıyla çıplak görüntülü sohbet yaptı. Disiplin suçu işlediği tespit edilen güvenlik görevlisi H.İ.’nin işine son verildi. Taciz ve istismar suçlarıyla konuşulan belediyede bir yılda 5. cinsel vaka olarak kayıtlara geçti.

Belediyede skandal! Mesai saatinde çıplak görüntülü sohbet yaptı

İğrenç olay belediyeye ait kamu biriminde meydana geldi. Güvenlik görevlisi olarak çalışan H.İ., iş yerinde sosyal medya üzerinden çıplak olarak sohbet etti. Olayın ortaya çıkmasının ardından belediye görevlilerince birim amirlerine şikayet edilen H.İ. hakkında işlem başlatıldı. Yapılan disiplin incelemesi sonrası ise H.İ.’nin işine son verildi.

HASAN, ŞEYMA CİNAYETİ DAHİL 5 CİNSEL VAKA YAŞANDI

Kırşehir Belediyesi'nde 2022 yılında Hasan ve Şeyma adlı gençlerin belediyede çalışan güvenlik görevlileri tarafından taciz edildikten sonra öldürülmesinin ardından yaşanan süreçte bir belediye çalışanın çocuğa cinsel organının fotoğrafını atması, temizlik görevlisinin cami tuvaletinde Afgan bir çocuğu taciz etmesi ve Hayır Evi eski Müdürü S.Ç.’nin de iş yerinin tuvaletinde yaptığı görüntülü seks akıllara durgunluk verdi.

Yaşanan olaylarla ilgili ise adli süreçler devam ediyor.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
belediye görüntülü sohbet
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