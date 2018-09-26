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"Belediyenin bütün yerlerini peşkeş çekmişler"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 15:38 | Son Güncelleme

Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan: - "Özgürlükten, adaletten bahseden insanlar milletin borcunu vermemişler. Belediyenin bütün yerlerini peşkeş çekmişler. Adamına göre muamele yapmışlar" - "Çalmışlar, çocuklarımızı kandırıp dağa çıkarmışlar. Belediyenin adı altında eğitim destek evi açmışlar. Burada çocukları kandırmışlar ve dağa çıkarmışlar"

İçişleri Bakanlığınca Muş'un Bulanık Belediyesine Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Hacı Arslan Uzan, "Özgürlükten, adaletten bahseden insanlar milletin borcunu vermemişler. Belediyenin bütün yerlerini peşkeş çekmişler. Adamına göre muamele yapmışlar." dedi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Uzan, Zafer Mahallesi Hanım Kültür Merkezi'nde düzenlenen halk toplantısında vatandaşların sorunlarını dinledi.

Uzan, göreve geldiği günden bu yana yapılan çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgi verdi.

Konuşmasında, belirledikleri hedefe doğru ilerlediklerini aktaran Uzan, "Kimlik ayrımı etmeden halka en iyi şekilde hizmet etmek bizim vicdani sorumluluğumuzun, vatandaşlarımıza karşı sevgi ve saygı anlayışımızın göstergesidir." dedi.

Bulanık Belediyesinin 100 yıllık geçmişi olduğuna işaret eden Uzan, şunları kaydetti:

"Altyapı, yol ve su sorunu ilçenin yıllardan beri devam eden en büyük sorunlarıdır. Bugün bütün su depolarını bizzat inceledim ve klor seviyesine baktım, gayet temiz ve sağlıklıdır. Depolarımız hijyenik ve sağlıklıdır. Altyapı çalışmasından dolayı çeşitli yerlerde patlaklar meydana geliyor. Bu da var olan temiz suyumuzun çamurlu akmasına sebebiyet vermektedir. Biz belediyeye kayyum olarak göreve geldiğimizde halkı ziyaret ettik. Bizden beklentiniz nedir diye sorduk. Vatandaşlarımız kanalizasyon ve altyapı çalışmalarını yapmamızı istediler. Biz de belediye olarak yüzde 50 hibe destekli projelerimizi sunduk ve ihaleye çıktık. İhale sürecinde bazı sıkıntılar oldu. Şu anda 51 milyona ihale ettik. Proje kapsamında yüzde 50'si belediye marifeti ile ödenecek yüzde 50'si İller Bankası hibe kapsamında ödenecektir."

İlçede 90 kilometre içme suyu, 100 kilometre kanalizasyon, 4,5 kilometre yağmur suyu ve 15 kilometre su isale hattı projelerinin olduğunu anlatan Uzan, kışa kadar projelerin yarısını bitireceklerini dile getirdi.

- "Gelecek 59 yılda ilçede su sorunu olmayacak"

Kar yağıncaya kadar çalışmalara devam edeceklerini bildiren Uzan, şöyle devam etti:

"Yoncalı düzünde 50 dönüm arsayı Bulanık Belediyesine tahsis ettik. Atık su arıtma tesisi kurmak istiyorum ve yanında güneş panelleri ile enerji üretimi projelerini hazırlayacağız. İlçe merkezinin sıcak asfaltlanmasını 25 gün sonra başlatacağız. Çünkü esnaflarımız çok sıkıntı çekti. Bu projeyi yıllara bölseydik böyle sıkıntılar olmazdı. İlçemizin yüzde 30'unda kanalizasyon, yüzde 70'inde foseptik çukuru vardı. 100 yıldır kimse bu işi yapmamıştır. Hiçbir belediye başkanı seçim bahanesiyle böyle sorunlu bir işe girmezdi. Artık Bulanık ilçesinde 100 yıllık kadim projeyi bitireceğiz, sıkıntılar ne olursa olsun. Saniyede 100 litre su gelecek ilçemize. Gelecek 59 yılda ilçede su sorunu olmayacak."

Pazar yeri kurup modern gençlik merkezi yaptıklarını kaydeden Uzan, "Göreve geldiğimizde belediyenin borcu 26 milyondu. Personel paraları, vatandaşa olan borçlar ve kurumlara olan borçlardı. Şimdi ise borç stoğunu erittik. Bir milyon 700 bin lira nakit para belediyemizin kasasında duruyor. Kamuya olan borçlarımızı yapılandırdık. Seçime kadar personele olan borçları da ödeyeceğiz." dedi.

- "Belediyenin bütün yerlerini peşkeş çekmişler"

Uzan, görevlendirmeden önce ve sonra belediyeye gelen paranın aynı olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Temel amacımız size hizmettir. Özgürlükten, adaletten bahseden insanlar milletin borcunu vermemişler. Belediyenin bütün yerlerini peşkeş çekmişler. Adamına göre muamele yapmışlar. Gıda paketi olarak dağıtmışlar ihale yok, bir şey yok. Yakıt almışlar, nereye gittiği, verdiği belli değil. Neden bunları anlatıyorum size daha önce yapılanları bilin. Çalmışlar, çocuklarımızı kandırıp dağa çıkarmışlar. Belediyenin adı altında eğitim destek evi açmışlar. Burada çocukları kandırmışlar ve dağa çıkarmışlar. Bu coğrafyanın bir derdi var, o derdi ile ben dertlenmezsem, bu coğrafyada benim yaşamamın bir anlamı yoktur."

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Bulanık Hacı Arslan Uzan toplantı

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