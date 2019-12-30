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  4. Odunpazarı Belediyesi'nden güldüren 'içlik' yanıtı

Odunpazarı Belediyesi'nden güldüren 'içlik' yanıtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 16:46 | Son Güncelleme

Eskişehir'in Odunpazarı Belediyesi'nin Twitter hesabına, 'İlk kez Eskişehir’e gidiyorum, benim için bir öneriniz var mı?' diye soran kullanıcıya bakın nasıl bir yanıt geldi...

Odunpazarı Belediyesi'nden güldüren 'içlik' yanıtı

Eskişehir'in Odunpazarı Belediyesi'nin Twitter'daki hesabından, 'İlk kez Eskişehir’e gidiyorum, benim için bir öneriniz var mı?' diye soran kullanıcıya, 'Var, içlik' yanıtı verildi. Belediye hesabının cevabı, binlerce kullanıcı tarafından beğenildi.

Eskişehir'e ilk kez gideceğini belirten, 'Emre Buluj' adlı kullanıcı, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, Odunpazarı Belediyesi'nin hesabına, 'İlk kez Eskişehir'e gidiyorum, benim için bir öneriniz var mı? Size yönlendirdiler' yazdı. Odunpazarı Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu'nca yönetilen Twitter hesabından, yanıt olarak 'Var, içlik' yazıldı. Belediyenin bu paylaşımı, kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından beğenilip, tekrar paylaşıldı. Birçok kişi de paylaşımın altına esprili yorumlar yaptı.

Öte yandan Eskişehir'de hava sıcaklığı, sıfır derecenin altına düşerken, bu sabah başlayan kar yağışı, aralıklarla etkili oldu.

Belediyenin 'içlik' yanıtı, sosyal medyada binlerce kez beğenildi

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir odunpazarı içlik

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