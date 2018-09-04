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Belediyeye kızan meclis üyesi çöp topladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 12:58 | Son Güncelleme

Edirne'de, İl Genel Meclis Üyesi Nedret Akbulut, Uzunköprü Belediyesi'nin ilçe girişini ve UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesinde bulunan Uzun Köprü'nün çevresinin temizlemediğini öne sürerek bölgedeki çöpleri topladı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Uzunköprü İl Genel Meclis Üyesi Nedret Akbulut, Uzunköprü Belediyesi'nin ilçe girişini ve UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesinde bulunan Uzun Köprü'nü çevresini temizlemediğini öne sürerek bölgedeki çöpleri topladı.

Meclis üyesi Akbulut, belediyenin gerekli temizlik çalışması yapmadığını iddia ederek, şehir girişindeki alanda çöp torbasını eline alarak temizlik yaptı.

Akbulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediyenin yapmadığı temizliği yaparak, yetkilileri protesto ettiğini söyledi.

Bölgedeki kirlilikten şikayetçi olduğunu ifade eden Akbulut, şunları kaydetti:

"UNESCO tarafından tescillenen tarihi köprünün hemen kıyısında, şehrin girişinde bu görüntülerin olması gerçekten üzüntü verici. İlçemiz adına büyük bir ayıp. Uzunköprülü olarak bundan üzüntü duyuyoruz. Halkımızın da bu konuda büyük bir tepkisi var. Burası çöpten ve kirlilikten dolayı çok kötü bir durumda. Belediye üzerine düşeni yapmıyor. Buralarda temizlik adına bir şeyler yapılması çok basit.

Bu bölgede spor alanları ve amfi tiyatro var. Ancak buralar bakımsızlıktan kullanılamaz hale gelmiş ve birtakım kişilerin gecelediği, uygunsuz davranışlarda bulunduğu bir yer olmuş. Burası güzel bir alan. Burası temizlenerek, spor alanları yenilenerek halkın kullanımına açılabilir."

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AK Parti Uzunköprü İl Genel Meclis üyesi Nedret Akbulut Çöp temizleme protesto Uzun Köprü

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